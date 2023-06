SNBS Hochbau

Medienmitteilung, 08.06.2023

Zertifizierung SNBS-Hochbau Projekt UNUS St. Gallen

Auf der Parzelle an der Brauerstrasse steht das historische Bauwerk der ehemaligen Brauerei. Neu stehen zwei nach SNBS-Hochbau zertifizierte UNUS-Projekte in nächster Nähe zum historischen Baubestand und fügen sich als riegelartige Neubauten perfekt in das bestehende Bild der Brauerstrasse ein. Eine davon ersetzt einen Teil der historischen Anbauten. Sämtliche UNUS-Objekte sind aus Schweizer Holz und mit einem Qualitätslabel zertifiziert.

Am 8. Juni 2023 übergab Angela Birchler, Projektleiterin der Zertifizierungsorganisation SNBS, das Zertifikat SNBS-Hochbau mit der Auszeichnung Platin und verdankte die gute Arbeit und Abwicklung der Zertifizierung durch die Bauherrschaft und der Eigentümerin Swiss Finance & Property Funds AG, Nicolas Beutler, Portfolio Manager SF Sustainable Property Fund. Stefan Keller, Präsident des Stadtparlaments St. Gallen, überbrachte Grussworte der Stadt St. Gallen und würdigte das Projekt. Nachhaltige Neubauten und Modernisierungen haben hohe Priorität. Im Kriterienbeschrieb gibt es einzelne Indikatoren, die für die modulare Wohnungsbauweise herausfordernd sind. Dank der Kooperationsbereitschaft der Zertifizierungsstelle und im Zuge einer gemeinsamen Weiterentwicklung des Projekts konnten bei wichtigen Messgrössen zielführende Lösungen gefunden werden.

Das Regenwasser des Dachwassers wird zur Umgebungsbewässerung und Toilettenspülung genutzt. Dazu schafft die begrünte Fassade mehr Lebensräume für Pflanzen und Tiere auf begrenztem Aussenraum. Gute Raumluftqualität, Tageslichtversorgung, Schallschutz und sommerlicher Wärmeschutz garantieren, zusammen mit einer natürlichen Materialisierung, eine hohe Innenraumqualität. Die vorbildliche Inbetriebnahme und ein ausgeklügeltes Energiemonitoring sorgen für eine spätere Betriebsoptimierung. Im Bereich Wirtschaft wurden bei fast allen Indikatoren Bestnoten erzielt. Die Kleinwohnungen weisen eine sehr hohe Nutzungsdichte auf.

«Liefern statt Bauen» ist die Grundidee von UNUS. Jede der 70 Wohnungen wird in der Werkhalle des Holzbauunternehmens seriell vorfabriziert und als fertig ausgebautes Modul auf die Baustelle geliefert. Die Laubengangerschliessung erfolgt mit der Ausführung der Tiefgarage als konventioneller Massivbau. Damit ist die Baustelle für die Aufrichtung der beiden Häuser mit 30 und 40 Wohneinheiten bereit. Die neuartige Bauweise ist nicht nur sehr viel effizienter und kostengünstiger als das herkömmliche Bauen vor Ort. Sie ist auch ökologischer dank einer rationelleren Verarbeitung der Rohstoffe. In einer urbanen Umgebung bietet die Bebauung hohe Wohnqualität mit privaten Aussenräumen in Form von Loggien, einer Laubengangerschliessung als Begegnungszone und einer parkartigen Aussenraumgestaltung.

Die SNBS-Hochbau-Zertifikate gibt es seit 2016 in den Stufen Silber, Gold und Platin. Der SNBS-Hochbau berücksichtigt bei Bauprojekten mit Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt alle Bereiche der Nachhaltigkeit. Bewertet werden beispielsweise die Flora und Fauna der Umgebung, dessen Lebenszykluskosten, die Mobilität oder die regionale Wertschöpfung und der Energiebedarf des Gebäudes. Auch Faktoren im Hinblick auf Städtebau und Architektur oder eine offene und transparente Kommunikation spielen eine Rolle.

Der SNBS-Hochbau ist ein Baustandard, der für Sie an alles denkt: Mit ihm bauen Sie nach allen Dimensionen der Nachhaltigkeit – heute für die Zukunft. Der Baustandard ermöglicht es, die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt umfassend in die Planung, den Bau und den Betrieb miteinzubeziehen.

Kontakt SNBS-Hochbau: Zertifizierungsorganisation SNBS, Claudia Müller, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, T +41 61 205 25 40, hochbau@snbs.ch, www.snbs-hochbau.ch

