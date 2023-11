Graubünden Ferien

Loipa-Safari Graubünda: Neue Herausforderung für Langlauf-Fans

Graubünden Ferien lanciert zusammen mit den fünf Top-Langlaufdestinationen die «Loipa-Safari Graubünda». Wer diesen Winter möglichst viele der besten und schönsten Langlaufstrecken in Graubünden läuft, kann attraktive Preise wie eine Übernachtung oder einen Langlaufkurs gewinnen.

Graubünden ist mit 1700 Loipenkilometern die grösste Langlauf-Region der Schweiz. Perfekt präparierte Loipen und abwechslungsreiche Strecken durch die Winterlandschaft der Naturmetropole der Alpen sorgen für Langlaufspass pur. Ob neu dabei oder schon Profi: In den Top-Langlaufdestinationen Graubündens finden alle die passende Spur.

Diesen Winter 2023/24 bringt Graubünden Ferien mit den Destinationen Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin, Engadin Samnaun Val Müstair sowie Lenzerheide einen neuen Wettbewerb an den Start. Die «Loipa-Safari» führt in weitläufige Hochtäler, durch verschneite Wälder und über gefrorene Seen. Hat man mindestens vier von 15 Strecken absolviert, nimmt man an einer Preisverlosung teil. Den «Goldicorn» – ein virtueller goldener Steinbock – gibts für alle 15 gelaufenen Loipen in den fünf Top-Destinationen. Die gelaufene Zeit spielt keine Rolle.

Die Teilnehmenden erwarten Loipen am Rhein oder Inn, Rund- und Sackgass-Loipen sowie Rennloipen für Fortgeschrittene. Auch der Klassiker – der Engadin Skimarathon mit seinen herausfordernden 42 Kilometern – darf nicht fehlen. Gesammelt werden die Strecken vom 15. November 2023 bis 31. März 2024. Die Teilnahme ist kostenlos und einfach: Unter www.loipa-safari.ch registrieren und mit der bevorzugten Sportplattform (Strava oder Garmin Connect) verlinken. Oder man nutzt die QR-Codes auf den Tafeln an den Loipen vor Ort.

Alle Informationen: www.loipa-safari.ch

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch