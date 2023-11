Graubünden Ferien

graubünden Cultura: Forum am 23. November 2023 in Chur

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Graubünden Cultura: Forum am 23. November 2023 in Chur

Der Kulturtourismus in Graubünden soll gestärkt werden. Zu diesem Zweck ist ein kantonales Projekt lanciert worden. Erstmals stellt die Trägerschaft ihre Ziele und Pläne zur Umsetzung des Projekts einer breiteren Öffentlichkeit vor. Der Verein graubünden Cultura lädt Akteure aus den Bereichen Kultur und Tourismus zu einem Netzwerk- und Informationsanlass am 23. November 2023 in Chur ein.

Das Forum graubünden Cultura am Donnerstag, 23. November 2023, von 14 bis 17 Uhr im Restaurant B12 in Chur richtet sich an Kulturschaffende, Tourismusverantwortliche und weitere Interessierte. Der Verein graubünden Cultura bestehend aus dem Institut für Kulturforschung Graubünden, dem Verein Graubünden Ferien, der Geschäftsstelle Marke graubünden und der Forschungsstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung ZHAW Wergenstein wird das neue Projekt zur Förderung des Kulturtourismus sowie die Umsetzungsplanung für 2024 vorstellen.

Zwei thematische Inputs zu erfolgreichen Partnerschaften zwischen Kultur und Tourismus werden am Anlass die Potenziale und Herausforderungen bei der Lancierung von kulturtouristischen Projekten aufzeigen. Ausserdem erfahren die Teilnehmenden, wie sie am Projekt partizipieren können. Möglichkeiten können während der Veranstaltung und beim anschliessenden Apéro miteinander diskutiert werden. Ebenso können neue Kontakte geknüpft und bestehende gepflegt werden. Das Forum graubünden Cultura schafft gemäss dem Projektziel den Dialog und den Austausch der Disziplinen. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.cultura.graubuenden.ch.

graubünden Cultura ist ein Projekt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Es strebt an, in Graubünden innovative Kulturerlebnisse zu schaffen. Durch qualitativ hochstehende kulturtouristische Angebote soll die Wertschöpfung im Kanton erhöht werden. Auch soll das bestehende kulturtouristische Angebot verstärkt sichtbar gemacht werden. Insgesamt soll sich Graubünden als eine der führenden Kulturtourismusregionen der Alpen positionieren.

Kurzinformation:

Forum graubünden Cultura

Donnerstag, 23. November 2023

14 – 17 Uhr mit anschliessendem Apéro

Brandissaal B12, 7000 Chur

Hinweis an die Medienschaffenden: Medien sind ebenfalls herzlich zum Anlass eingeladen.

Eine Mitteilung von Graubünden Ferien Unternehmenskommunikation

Weitere Auskünfte erteilt: Stefan Forster, Präsident Verein graubünden Cultura E-Mail: stefan.forster@zhaw.ch Telefon: 078 823 01 18