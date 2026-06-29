Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Rapport de surveillance 2025 : respect des conditions d'exploitation autorisées

Brugg (ots)

Les installations nucléaires suisses ont respecté les prescriptions légales en matière d'exploitation. Aucun rejet non autorisé de substances radioactives dans l'environnement n'a été constaté. Telle est la conclusion de l'IFSN pour l'année de surveillance 2025.

L'état technique des centrales nucléaires (CN) de Beznau et de Leibstadt était bon. Compte tenu de l'évaluation encore en cours des constats relatifs au système d'alimentation en eau et de l'arrêt prolongé, l'IFSN renonce à une évaluation récapitulative pour la CN de Gösgen.

En 2025, les installations nucléaires suisses ont enregistré 43 événements devant être obligatoirement notifiés et pertinents pour la sécurité nucléaire. L'IFSN a classé le non-respect de prescription constaté lors du chargement d'un conteneur de transport et de stockage de la centrale nucléaire de Leibstadt au niveau 1 (anomalie) de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), tous les autres au niveau 0 (événement de faible signification pour la sécurité).

À la centrale nucléaire de Gösgen, un possible point faible de conception du système d'alimentation en eau a été découvert au cours de l'année sous revue grâce à de nouvelles méthodes de calcul. La centrale nucléaire de Gösgen a dû démontrer qu'elle maîtrisait la défaillance " rupture d'une conduite d'alimentation en eau ". Cela a entraîné un arrêt prolongé.

Au cours de l'année sous revue, aucun rejet inadmissible de substances radioactives provenant des installations nucléaires suisses n'a été enregistré. Les rejets se situaient nettement en dessous des limites légales.