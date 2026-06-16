Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Le Conseil fédéral approuve le Rapport d'activité et de gestion 2025 du conseil de l'IFSN

Brugg (ots)

Le conseil de l'IFSN estime que la surveillance exercée par l'IFSN sur les installations nucléaires suisses est responsable, efficace et avec un haut niveau de qualité.

Surveillance stratégique de l'IFSN

Tous les quatre ans, le conseil de l'IFSN fixe des objectifs à l'IFSN dans un mandat de prestations. Ils sont concrétisés dans une convention de prestations annuelle. Dans le cadre de son Rapport d'activité et de gestion annuel, le conseil de l'IFSN informe le Conseil fédéral sur l'atteinte des objectifs. Le rapport pour l'année 2025 a été approuvé par le Conseil fédéral le 5 juin 2026.

Exploitation à long terme et arrêt de la centrale nucléaire de Gösgen

Alors que les centrales nucléaires suisses sont exploitées à long terme, les questions de maintenance gagnent en importance. L'arrêt prolongé de la centrale nucléaire de Gösgen a en outre nécessité une surveillance intensive de la part de l'IFSN.

Dépôt géologique profond et projet de réacteur de recherche

À la fin de l'année 2024, la Nagra avait déposé deux demandes d'autorisation générale - l'une pour le dépôt géologique en profondeur et l'autre pour l'installation de conditionnement des éléments combustibles. En 2025, l'IFSN a vérifié si les documents étaient complets.

L'Institut Paul Scherrer (PSI) prévoit avec une entreprise privée une installation d'essai pour un réacteur à sel fondu au thorium. L'évaluation de ces technologies novatrices nécessite des connaissances spécialisées.

Dans son rapport pour l'année 2025, le conseil de l'IFSN conclut que l'IFSN atteint largement ses objectifs et exerce sa surveillance de manière responsable, efficace et avec un haut niveau de qualité.

Vous trouverez des informations détaillées dans le Rapport d'activité et de gestion 2025.