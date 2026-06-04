Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Rapport sur la radioprotection 2025 : les valeurs limites sont largement respectées dans les installations nucléaires suisses

Brugg (ots)

Toutes les installations nucléaires suisses ont respecté avec des marges importantes les exigences légales concernant les rejets de substances radioactives dans l'environnement ainsi que l'exposition du personnel aux rayonnements.

Les doses potentielles reçues par la population du fait de l'exploitation des installations nucléaires étaient inférieures à 0,01 millisievert en moyenne annuelle, soit à un niveau très faible. La valeur limite fixée dans l'ordonnance sur la radioprotection pour l'exposition annuelle de la population aux rayonnements due à des rejets provenant des installations nucléaires est de 1 millisievert.

Surveillance permanente du débit de dose disponible en ligne

L'IFSN exploite le système MADUK destiné à la surveillance automatique du débit de dose dans le voisinage des centrales nucléaires. Il comprend 57 sondes de mesure, dont les valeurs de mesure peuvent être consultées en temps réel sur le site Internet de l'IFSN.

Focus sur la désaffectation et le démantèlement

L'IFSN surveille également le démantèlement et la désaffectation. Les travaux complexes du point de vue radiologique tels que le démontage des structures intérieures du coeur nécessitent des mesures de protection et de surveillance adéquates ainsi qu'une surveillance adaptée. L'IFSN s'appuie sur les expériences acquises à Mühleberg pour se préparer à la désaffectation de la centrale nucléaire de Beznau annoncée par Axpo dès 2032/33.

PRM, drones et sécurité informatique

L'IFSN développe sans arrêt sa surveillance. En 2025, l'accent a notamment été mis sur les travaux relatifs au cadre réglementaire des futurs petits réacteurs modulaires (PRM), ainsi que sur les questions liées aux drones et à la sécurité informatique.

Autres informations : le rapport sur la radioprotection 2025