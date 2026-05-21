Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

L'IFSN publie le Rapport sur la recherche et les expériences 2025 : la recherche met l'accent sur les robots destinés à la radioprotection et sur les facteurs humains

Brugg (ots)

Le Rapport sur la recherche et les expériences 2025 fait part du renforcement de la recherche réglementaire en sécurité nucléaire et d'importants développements internationaux. Avec 51 projets en cours, le programme de recherche de l'IFSN a atteint une nouvelle envergure et renforce les bases scientifiques de la surveillance nucléaire en Suisse.

Le programme de recherche a été élargi conformément à la stratégie de recherche 2023. Les nouveaux projets portent notamment sur les évènements externes, les facteurs humains et la radioprotection :

La Rheinland-Pfälzische Technische Universität de Kaiserslautern-Landau étudie le comportement non linéaire des structures de bâtiments en cas de secousses afin de répondre aux questions concernant les effets de séismes dépassant les critères de dimensionnement.

La Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse analyse l'interaction entre sécurité, sûreté et sécurité de l'information dans le domaine nucléaire afin d'identifier les interdépendances et les conflits potentiels, et de renforcer les approches selon la sécurité intégrée.

Dans le domaine de la radioprotection, la Haute école spécialisée de Suisse orientale développe un robot destiné à être utilisé dans les centrales nucléaires afin de surveiller les zones difficiles d'accès et fortement exposées aux rayonnements sans alourdir la charge de travail du personnel.

Au niveau international, les tensions géopolitiques, les nouvelles technologies de réacteur et les dépôts en couches géologiques profondes étaient au centre de l'attention. La Suisse a obtenu de bonnes notes lors de la huitième Réunion d'examen de la Joint Convention. En outre, la Commission on Safety Standards de l'AIEA a décidé d'examiner en profondeur sa réglementation.

Plus d'information: ensi.ch