Il Consiglio federale approva il Rapporto annuale di attività e di gestione 2025 del Consiglio dell'IFSN

Brugg (ots) - Il rapporto annuale "Esperienze e Ricerca 2025" evidenzia l'espansione della ricerca sulla sicurezza regolamentare e importanti sviluppi a livello internazionale. Con 51 progetti in corso, il programma di ricerca dell'IFSN ha raggiunto un nuovo ordine di grandezza e rafforza le basi scientifiche per la ...

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