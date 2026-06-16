Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI
Il Consiglio federale approva il Rapporto annuale di attività e di gestione 2025 del Consiglio dell'IFSN
Brugg (ots)
Il Consiglio dell'IFSN valuta l'attività di sorveglianza dell'IFSN sugli impianti nucleari svizzeri come responsabile, efficace e di alta qualità.
Ogni quattro anni il Consiglio dell'IFSN sottopone degli obiettivi all'IFSN tramite un mandato di prestazioni. Tali obiettivi si concretizzano annualmente attraverso un accordo sulle prestazioni. Nell'ambito del suo Rapporto di attività e di gestione il Consiglio dell'IFSN informa ogni anno il Consiglio federale sullo stato di conseguimento degli obiettivi. Il rapporto per l'anno 2025 è stato approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2026.
Esercizio a lungo termine e Gösgen
Con l'aumento del periodo operativo delle centrali nucleari svizzere le questioni riguardanti la manutenzione assumono sempre maggiore significato.
Il prolungato fermo della centrale nucleare di Gösgen ha richiesto inoltre una sorveglianza intensiva da parte dell'IFSN.
Deposito in strati geologici profondi e un reattore di ricerca
Alla fine del 2024 la Nagra aveva presentato due domande di autorizzazione generale: una per il deposito in strati geologici profondi ed una per un impianto di imballaggio degli elementi di combustibile. Nel 2025 l'IFSN ha verificato la completezza della documentazione presentata. Il conseguente controllo approfondito dovrebbe essere concluso nell'anno 2027.
Il Paul Scherrer Institut (PSI) sta progettando assieme ad un'azienda privata un'installazione nucleare di prova per un reattore a sali fusi al torio. Per poter valutare una tecnologia così innovativa sono necessarie conoscenze tecniche specifiche.
Nel suo rapporto per l'anno 2025, il Consiglio dell'IFSN conclude che l'IFSN raggiunge ampiamente i suoi obiettivi e svolge la sua attività di sorveglianza in modo responsabile, efficace e con alta qualità.
Informazioni dettagliate sono disponibili nel Rapporto annuale di attività e di gestione 2025.
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