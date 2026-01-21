Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Prezzi elevati in autostrada, convenienti in periferia: l'analisi del radar dei prezzi dei carburanti del TCS

Vernier/Ostermundigen (ots)

L'analisi del radar dei prezzi dei carburanti del TCS conferma che fare il pieno non costa affatto lo stesso ovunque. Mentre nelle piccole stazioni di servizio nelle zone rurali i prezzi sono spesso più bassi, lungo i principali assi di traffico il costo del carburante è più elevato. Il confronto pluriennale mostra che nel 2025 i prezzi della benzina e del diesel sono stati i più bassi degli ultimi quattro anni.

Chi desidera fare rifornimento risparmiando trova un valido aiuto nel radar dei prezzi dei carburanti del TCS. Grazie agli aggiornamenti della community, le automobiliste e gli automobilisti possono consultare in tempo reale il prezzo del carburante nelle vicinanze. Nel 2025, i prezzi di circa 3'800 stazioni di servizio in tutta la Svizzera sono stati aggiornati più di una volta. Questa ampia analisi del TCS mostra ora dove il prezzo del rifornimento è particolarmente elevato e dove, invece, chi ha un occhio di riguardo per il budget può beneficiare di prezzi più vantaggiosi.

A livello nazionale, i prezzi più bassi si registrano nel comune grigionese di Samnaun, che si trova in una zona franca doganale. Le stazioni di servizio locali possono vendere carburante senza imposta sugli oli minerali, un fattore che influisce ovviamente sui prezzi. Per questo motivo, le stazioni di servizio di Samnaun non sono state considerate nell'analisi.

La benzina è economica a Brügg (BE)

Nel 2025, la benzina senza piombo 95 più conveniente è stata rilevata presso la stazione Neubrück Café-Bar di Brügg (BE). Situata nell'agglomerato di Bienne, ha registrato un prezzo medio di soli 1,52 CHF al litro. Al secondo posto si trova Voegtlin-Meyer SA a Matzendorf (SO) con 1,53 CHF al litro. Prezzi analoghi sono stati rilevati anche presso la "Freie Tankstelle" di Langenthal (BE) e presso il Marché Brügg.

All'opposto della scala dei prezzi si colloca la stazione situata nel parcheggio Talgarten, nella città di Zurigo, dove nel 2025 il litro di senza piombo 95 è costato in media 2,37 CHF. Un prezzo altrettanto elevato è stato riscontrato presso la stazione autostradale BP di Coldrerio (TI), poco prima del confine. Solo un centesimo in meno (2,35 CHF) è stato registrato presso Shell Autostrada Sud a Monte Carasso, frazione di Bellinzona e anch'essa situata lungo l'A2. Questa stazione ha inoltre venduto nel 2025 anche la benzina senza piombo 98 più cara, ad un prezzo medio di 2,76 CHF al litro. Seguono la stazione in direzione opposta, Shell Autostrada Nord a Bellinzona (2,66 CHF), e la già citata stazione BP di Coldrerio (2,57 CHF).

Nonostante questi valori elevati, nel Canton Ticino è possibile trovare anche benzina senza piombo 98 a prezzi interessanti. Presso la Garage Collina d'Oro, nell'omonimo comune vicino a Lugano, il litro costava in media solo 1,36 CHF. Seguono Agrola a Pfäffikon (SZ) con 1,42 CHF, e la stazione della Garage Mercedes-Benz di Aarau-Rohr, dove il litro è stato registrato a 1,59 CHF.

Diesel: differenze marcate e prezzi elevati in Ticino

Chi viaggia con un motore diesel trovava il prezzo più vantaggioso presso la stazione MP Biodiesel di Domdidier (FR), dove il litro costava in media 1,59 CHF. Il secondo e il terzo posto della classifica sono occupati dalle stazioni già citate di Brügg: Neubrück Café-Bar e Marché Brügg. Per chi guida un'auto diesel, invece, il Ticino è particolarmente caro. Presso la stazione Eni di Piotta, il litro di diesel ha raggiunto un prezzo medio di 2,46 CHF. Seguono le stazioni BP ed Eni di Coldrerio, con prezzi medi rispettivamente di 2,44 CHF e 2,43 CHF.

Osservando i valori medi per cantone, emerge che il diesel e la benzina senza piombo 95 risultano più economici nel Canton Basilea Campagna, mentre per la senza piombo 98 il cantone più conveniente è il Giura. I prezzi più elevati sono stati invece rilevati nei cantoni di Uri (senza piombo 95 e diesel) e Ginevra (senza piombo 98).

L'analisi dei prezzi dei carburanti evidenzia differenze significative tra stazioni di servizio e regioni. In generale, benzina e diesel sono nettamente più cari lungo le autostrade rispetto alle aree periferiche. Anche il grado di concorrenza locale gioca un ruolo importante: dove l'offerta di stazioni è più ampia, i prezzi tendono a seguire di più il mercato. Grazie a una community in costante crescita, il radar dei prezzi dei carburanti del TCS rimane anche nel 2026 uno strumento prezioso per le automobiliste e gli automobilisti. I prezzi indicati non sono tuttavia garantiti e possono cambiare rapidamente.