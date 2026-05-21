Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

L'IFSN pubblica il rapporto annuale "Esperienze e Ricerca 2025": robot per la radioprotezione e fattori umani al centro della ricerca

Brugg (ots)

Il rapporto annuale "Esperienze e Ricerca 2025" evidenzia l'espansione della ricerca sulla sicurezza regolamentare e importanti sviluppi a livello internazionale. Con 51 progetti in corso, il programma di ricerca dell'IFSN ha raggiunto un nuovo ordine di grandezza e rafforza le basi scientifiche per la sorveglianza nucleare in Svizzera.

Il programma di ricerca è stato ampliato nell'ottica della strategia di ricerca 2023. I nuovi progetti riguardano eventi esterni, fattori umani e radioprotezione:

Il Politecnico della Renania-Palatinato di Kaiserslautern-Landau studia il comportamento non lineare degli edifici sotto l'azione di vibrazioni per rispondere alle domande sul comportamento degli impianti nucleari in caso di eventi sismici di intensità superiore a quella prevista in fase di progettazione.

La Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale analizza l'interazione fra sicurezza, protezione e sicurezza delle informazioni nel settore nucleare per individuare le interdipendenze e i potenziali conflitti e rafforzare gli approcci integrativi alla sicurezza.

Nell'ambito della radioprotezione, la Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale sviluppa un robot specializzato per l'impiego nelle centrali nucleari con l'obiettivo di monitorare le aree di difficile accesso con livelli elevati di esposizione alle radiazioni senza mettere in pericolo il personale.

A livello internazionale, tensioni geopolitiche, nuove tecnologie dei reattori e depositi in strati geologici profondi sono stati temi centrali. La Svizzera ha ottenuto buone valutazioni in occasione dell'ottava Conferenza di verifica della Joint Convention. Inoltre, la Commission on Safety Standards dell'AIEA ha deciso di eseguire un'accurata verifica del regolamento dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare.

Maggiori informazioni su ensi.ch