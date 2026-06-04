Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Rapporto sulla radioprotezione 2025: i valori limite negli impianti nucleari svizzeri sono stati ampiamente rispettati

Brugg (ots)

Il rapporto sulla radioprotezione 2025 dell'IFSN lo evidenzia: nel 2025 tutti gli impianti nucleari svizzeri hanno ampiamente rispettato le disposizioni di legge per l'emissione di sostanze radioattive nell'ambiente e per l'esposizione alle radiazioni del personale impiegato.

Le dosi potenziali per la popolazione derivanti dall'attività degli impianti nucleari si sono attestate, come media annua, al di sotto di 0,01 millisievert e quindi ad un livello molto basso. Il valore limite annuo stabilito nell'Ordinanza sulla radioprotezione per l'esposizione della popolazione alle radiazioni dovute alle emissioni da impianti nucleari è di 1 millisievert.

Monitoraggio permanente dell'intensità di dose consultabile online

Per il monitoraggio automatico dell'intensità di dose in prossimità delle centrali nucleari l'IFSN utilizza il sistema MADUK. Questo sistema comprende 57 sonde di misurazione i cui valori rilevati sono consultabili in tempo reale sulla pagina web dell'IFSN.

Attenzione posta sulla disattivazione e sullo smantellamento

L'IFSN controlla anche la disattivazione e lo smantellamento degli impianti. Lavori impegnativi a causa delle radiazioni, quali lo smontaggio degli elementi interni del reattore, come sta attualmente avvenendo nella ex centrale nucleare di Mühleberg, richiedono adeguate misure di protezione e monitoraggio, nonché un'idonea sorveglianza. L'IFSN sfrutta le esperienze derivanti da Mühleberg anche per la preparazione in vista dello smantellamento annunciato da Axpo della centrale nucleare di Beznau a partire dal 2032/33.

SMR, droni e sicurezza informatica

L'IFSN sviluppa costantemente la sua attività di sorveglianza. Nel 2025 è stata posta attenzione fra l'altro sui lavori per il quadro normativo in vista dei possibili futuri Small Modular Reactors (SMR), nonché sulle questioni riguardanti i droni e la sicurezza informatica.

Ulteriori informazioni: Rapporto sulla radioprotezione 2025