Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 22 luglio 2025

Brunch del 1° agosto in fattoria «Fresco dalla fattoria»

Nel nostro giorno di Festa nazionale, le famiglie contadine svizzere vi invitano anche quest’anno al tradizionale Brunch del 1° agosto. L'evento non offre solo deliziose specialità della fattoria, ma anche la possibilità di osservare da vicino un’agricoltura moderna e sostenibile. Gli ospiti potranno assistere in prima persona a come lavorano oggi le contadine e i contadini svizzeri: unendo innovazione, benessere degli animali e tanta passione. Ci rallegra particolarmente che quest'anno tre membri del Consiglio federale parteciperanno al Brunch del 1° agosto, rendendo così omaggio all'impegno dell'agricoltura svizzera.

Martin Pfister. Nel Canton Friburgo, la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider è attesa al Marché des Chandines a Delley. Infine, nel Canton Soletta, la fattoria Stüdeli di Bellach accoglierà il Consigliere federale Guy Parmelin. In questo modo il Consiglio federale dà un segnale chiaro a favore del dialogo tra città e campagna - e per il riconoscimento della grande importanza dell'agricoltura. Il 1° agosto diventa così anche una piattaforma di dialogo e di fiducia - nel piatto e nella conversazione.

Il Brunch del 1° agosto offre un'occasione unica per sperimentare la moderna agricoltura svizzera con

tutti i sensi. Vengono serviti prodotti freschi della fattoria: pane croccante, formaggi deliziosi e specialità di carne, marmellate fatte in casa e frutta e verdura di stagione - tutto regionale, fresco e preparato con grande cura. Ma il Brunch non si limita alle prelibatezze culinarie: dimostra anche come oggi la produzione sia sostenibile e rispettosa degli animali. Il contatto diretto con le famiglie contadine crea fiducia e sensibilizza le persone a un consumo consapevole. Molte fattorie offrono anche la possibilità di assistere ad uno spaccato della loro vita quotidiana, con visite guidate, zoo di piccoli animali e spazi di scoperta e gioco per i bambini.

Novità: prenotare i biglietti comodamente online - progetto pilota con le prime fattorie

Nell'ambito di un progetto pilota, in alcune fattorie è possibile acquistare i biglietti online tramite una

nuova piattaforma. L'obiettivo è di ampliare questa offerta in futuro.

Sul sito www.biglietti.contadinisvizzeri.ch gli interessati possono trovare tutte le fattorie partecipanti

con informazioni sull'offerta, su come arrivare e sui posti disponibili. Chi si assicura il posto in anticipo

beneficia di una pianificazione senza stress e aiuta i padroni di casa nei loro preparativi.

Scoprite ora e prenotate subito!

Il numero di posti è limitato: conviene prenotare per tempo. Sostenete l'agricoltura svizzera e vivete una piacevole mattinata in campagna. Tutte le informazioni e le prenotazioni su:

Ulteriori informazioni: Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Camadini, Responsabile del progetto Brunch del 1° agosto, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGIR, Karine Grize, Coordinazione del Brunch per la Romandia, 1000 Losanna, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.biglietti.contadinisvizzeri.ch