PROCOM

PROCOM lance « PROCOM NOW » – des prestations inclusives accessibles en un clic

Bild-Infos

Download

Olten (ots)

à une époque où le conseil personnel et compétent détermine le succès d’une entreprise, personne ne doit être exclu. Mais lorsque des personnes sourdes se présentent à un guichet, la communication devient souvent un défi – c’est précisément là qu’intervient PROCOM NOW.

Afin de faciliter la communication au guichet, la fondation, dont le siège se trouve à Olten, a développé PROCOM NOW : une solution simple et pratique pour les entretiens au guichet d’une durée maximale de 30 minutes.

Cette solution est simple à utiliser et fonctionne de manière sûre : l’entreprise met un code QR à disposition au guichet ou à la réception. Les collaborateurs ou les clients scannent ce code avec leur smartphone et sont immédiatement mis en relation avec une interprète en langue des signes. Celle-ci traduit en temps réel entre la langue des signes et la langue parlée, permettant ainsi une conversation naturelle. Le livestream est exclusivement destiné à l’interprétation, il n’est pas enregistré et ne contient aucune donnée personnelle relative aux collaborateurs du guichet.

Roman Probst, directeur de la fondation PROCOM : « Avec PROCOM NOW, nous facilitons la communication avec les personnes sourdes et proposons aux entreprises une solution inclusive, simple et rentable. »

Outre les PME, les services publics et les hôpitaux font également partie du groupe-cible de cette offre, car ils relèvent naturellement de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand).

PROCOM NOW repose sur la solution de communication myPROCOM, développée en 2024 par la fondation PROCOM, en collaboration avec l’entreprise technologique Blue Call, basée à Aarau. Elle est bien entendu conforme aux directives en vigueur en matière de protection des données. Grâce à cette solution, PROCOM remplit, entre autres, la mission fondamentale confiée par Swisscom, qui consiste à garantir une communication sécurisée et sans barrières entre les personnes sourdes et entendantes.

Les entreprises intéressées peuvent passer commande directement ici : https://procom.ch/fr/procom-now/

PROCOM est une fondation nationale d'utilité publique dont le siège est à Olten. Elle assure une communication sans barrière entre les personnes sourdes, malentendantes et entendantes, et s'engage pour une Suisse inclusive.

Avec environ 170 collaborateurs, l'organisation propose des services de communication et de médiation qui sont assurés par un réseau suisse de plus de cent interprètes en langue des signes, dans toutes les régions du pays.

La fondation PROCOM propose l'interprétation de la langue des signes vers la langue parlée et inversement – sur place, par téléphone, en ligne ou à la télévision. Les services comprennent également le relais texte, 24 heures sur 24, même en cas d'urgence.