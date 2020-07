Zoomlion

Lokalisierte Strategie von Zoomlion wird von globalen High-End-Märkten honoriert

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Zoomlion) hat in der ersten Jahreshälfte 2020 kontinuierlich globale Erfolge erzielt, darunter den Exportrekord von Turmdrehkranen nach Südkorea, die Lieferung seines neuesten All-Terrain-Krans ZAT2000 nach Katar und neue Aufträge für T6515-8KC-Turmdrehkrane aus Slowenien.

Zoomlion hat seine F&E-Investitionen erhöht, um die Produkte für Kunden weltweit zu optimieren sowie umfassende Serviceleistungen zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit anzubieten.

"Die 'Lokalisierung' stand schon immer im Mittelpunkt der globalen strategischen Entwicklung von Zoomlion. Sie spiegelt sich nicht nur in der Geschäftsabwicklung mit lokalen Vertretern wider, sondern auch in der Entwicklung von Produkten, die den lokalen Baubedingungen und Benutzergewohnheiten entsprechen", erklärte Li Bin, stellvertretender Geschäftsführer von Zoomlions Auslandsgesellschaft.

Zoomlion nutzte die Chancen, die sich durch die Wiederaufnahme der Arbeit in Südkorea seit dem Ausbruch von COVID-19 ergaben, und hat eine Rekordzahl von Turmdrehkranen nach Südkorea exportiert. Auf die Marke entfällt mittlerweile nahezu die Hälfte des Marktanteils des chinesischen Turmdrehkran-Exports nach Südkorea, wobei sie weiterhin die Spitzenposition einnimmt.

Zoomlion arbeitet seit 2013 mit lokalen südkoreanischen Vertretern zusammen und passt die aktuellen Produkte an die Anforderungen des lokalen Marktes an. So exportiert Zoomlion nun Schwerlast-Turmdrehkrane nach Südkorea und deckt die Produktkategorien der Flat-Top-, Hammerkopf- und Wippturmdrehkrane ab. Dazu hat Zoomlion eine Projektzusammenarbeit mit führenden südkoreanischen Bauunternehmen wie Lotte Construction, Daewoo Construction und der Samsung Engineering & Construction Group begonnen.

"Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Vertretern wollen wir für alle Parteien eine beidseitig vorteilhafte Situation mit ausgezeichneten Produkten und Dienstleistungen erreichen und gleichzeitig einen Beitrag zu den lokalen Bauprojekten leisten", sagte Zhang Xin, Regionalleiter von Zoomlions Construction Hoisting Machinery Overseas Marketing Company (Sonderregion Asien).

Der ZAT2000, Zoomlions neuester All-Terrain-Kran der Generation 4.0, wurde im Juni zusammen mit mehreren Autokränen mittlerer Traglast nach Katar exportiert. Mit einer Hubkapazität von 200 Tonnen hat sich der ZAT2000 zu einer neuen Größe auf dem wettbewerbsintensiven lokalen Markt für Schwerlastkrane entwickelt. Damit hält Zoomlion nun den höchsten Marktanteil unter den chinesischen Kranexporten in den Nahen Osten.

2019 gründete Zoomlion die Zoomlion CIFA Europe, um das Turmdrehkrangeschäft in der EU auszubauen, und arbeitet mit dem größten Turmdrehkranvermieter in Slowenien zusammen, um die Produkte auf dem lokalen Markt einzuführen. Der Turmdrehkran T7020-12H ist das erste Produkt von Zoomlion, das in Slowenien auf den Markt gekommen ist. Die ausgezeichnete Leistung dieses Krans führte kürzlich zu einer weiteren Bestellung von T6515-8KC-Turmdrehkranen.

