Kinderhilfe Bethlehem

Weihnachtskollekte 2025: Die Schweiz sammelt für die kranken Kinder in Palästina

Bild-Infos

Download

Unter dem Motto «Lasst uns eine Frohe Botschaft nach Bethlehem senden» ruft die Schweizer Bischofskonferenz alle katholischen Pfarreien zur Teilnahme an der diesjährigen Weihnachtskollekte auf. Die Spenden kommen dem Kinderspital Bethlehem zugute.

Seit Jahrzehnten ist die Weihnachtskollekte der katholischen Pfarreien in der Schweiz ein starkes Zeichen gelebter Solidarität mit den Kindern im Heiligen Land. Jedes Jahr leistet die Kollekte einen bedeutenden Beitrag an das Caritas Baby Hospital in Bethlehem.

Mit den Spenden wird die medizinische Versorgung von Kindern unterstützt – unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion. Während wir in der Schweiz das Fest in Frieden feiern, erinnert die Kollekte daran, dass in Bethlehem viele Kinder dringend auf Hilfe angewiesen sind.

So kann man helfen: Die Weihnachtskollekte findet in allen katholischen Pfarreien der Schweiz während der Weihnachtsgottesdienste statt. Jede Spende trägt dazu bei, kranken Kindern Hoffnung und Heilung zu schenken.

Über die Kinderhilfe Bethlehem: Der Verein Kinderhilfe Bethlehem mit Sitz in Luzern betreibt das Kinderspital Bethlehem im Westjordanland. Zehntausende Kinder und Babys werden dort jährlich stationär oder ambulant behandelt. Das Spital wird vollständig von lokalen Fachkräften geführt und beschäftigt 250 Mitarbeitende. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des palästinensischen Gesundheitswesens und gilt als führende Ausbildungsstätte für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen in der Kindermedizin.

Weitere Informationen unter www.kinderhilfe-bethlehem.ch

Spendenkonto:

IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7

Medieninformation:

Kathrin Salmon, Geschäftsleiterin Kinderhilfe Bethlehem, Luzern

kathrin.salmon@khb-mail.ch, Tel. +41 41 429 00 00