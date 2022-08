PANINI SUISSE AG

Unvergessliche Momente zum Kleben

Wollerau (ots)

Die Leidenschaft der Fans zum Fussball verbindet nicht nur Menschen auf der ganzen Welt, sondern auch über Generationen hinweg - eine Tradition, die Panini für jede Meisterschaft seit 1970 in seiner offiziellen Stickerkollektion vereint. Dieselben Zutaten, die jeden FIFA World Cup(TM) zu einem aufregenden und unvergesslichen Fussballereignis machen. In diesem Jahr lanciert Panini schweizweit am Freitag, 2. September 2022 zum 14. Mal die Panini FIFA World Cup(TM) Stickerkollektion.

Zur Feier dieses historischen Ereignisses der Meisterschaften in Qatar - die zum ersten Mal im November und Dezember abgehalten werden - ist das Panini FIFA World Cup(TM) Oryx Edition Stickeralbum bei Manor, avec, k kiosk und Press&Books für eine begrenzte Zeit als Geschenk erhältlich. Die Oryx Edition versteht sich als eine Anerkennung für die Oryxantilope, das Nationaltier des Gastgeberlandes Qatars. Diese Edition ist ausschliesslich in der Schweiz erhältlich.

Die Kollektion zeigt sich in einem frischen Designkonzept vollgepackt mit statistischen Daten und Fakten - ein Muss für jeden echten Fussballfan und Sammler. Alle 32 Teams, die sich für die Endphase der Meisterschaften qualifiziert haben, sind mit einer Mannschaft aus 18 Spielern im offiziellen Trikot und den Badges vertreten. Jede Mannschaft setzt sich aus verschiedenen erfahrenen Spielern, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befinden und Nachwuchstalenten zusammen, die ihre erste bedeutsame Meisterschaft spielen. Weiterhin gehören der Spielplan, ein Mannschaftsfoto, das Logo der Fussballföderation und weitere Einzelheiten zu den Qualifikationen dazu.

Neben den Teamseiten wird an die reichhaltige Geschichte der Veranstaltung erinnert. Diese historischen Fussballfakten wurden in Zusammenarbeit mit dem FIFA Football Museum zusammengestellt. Und natürlich gibt es, wie in jeder klassischen Panini FIFA World Cup(TM)-Kollektion, Sticker mit der Trophäe, den Stadien und den offiziellen Symbolen der Meisterschaften.

Das Album umfasst 80 Seiten und besteht aus insgesamt 670 Stickern, darunter 50 Spezialsticker. Darüber hinaus bietet die Panini FIFA World Cup(TM)-Kollektion zum ersten Mal Extra Sticker. Die seltenen Extra Sticker sind nach dem Zufallsprinzip in den Standard Stickertüten eingefügt. Daher sind sie nicht Teil von der Hauptkollektion. Für diese Sticker wurden 20 Spieler in Action ausgewählt, sowohl Legenden als auch Rookies. Die Action Extra Sticker sind in verschiedenen Farbvarianten zu finden.

Facts & Figures

Die unverbindliche Preisempfehlung im Handel liegt unverändert bei CHF 1.10 für eine Tüte mit 5 Stickern und bei CHF 3.90 für das Starterkit (Album & 10 Sticker). Zudem kann im Panini Onlineshop und bei Press&Books die Treasure-Box in limitierter Sonderauflage erworben werden, welche ein kartoniertes Sammelalbum und 100 Stickertüten der Oryx Edition enthält - UVP CHF 125.00.

Das Album und die Sticker sind an allen Zeitungskiosken, in den führenden Supermärkten, Einkaufzentren, Online und in Convenience Shops ab dem 2. September 2022 erhältlich.

Über Panini

Die Panini-Gruppe wurde vor über 60 Jahren in Modena, Italien, gegründet. Sie hat Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Sie ist weltweit führend im Bereich gedruckter, veröffentlichter Sammlerstücke und der führende multinationale Verleger von Comics, Kinderzeitschriften und Manga in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen verfügt über Vertriebskanäle in mehr als 150 Ländern und beschäftigt über 1200 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.paninigroup.com.