PINK CUBE heute in Schaffhausen - Brustkrebsvorsorge auf dem Fronwagplatz

Schaffhausen, 25. September 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute Halt auf dem Fronwagplatz und bietet Information, Beratung und kostenlose Tastuntersuchungen.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Zugang zu Mammografie-Screening-Programm abhängig vom Wohnkanton

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt in elf Kantonen – darunter Schaffhausen – ein solches Angebot.

Im Kanton Schaffhausen hätte im Herbst 2025 ein Mammografie-Screening-Programm starten sollen. Mitte Juli wurde das Programm jedoch gestoppt – wegen einer Finanzierungslücke. Grund ist das neue Tarifsystem TARDOC, das ab 2026 die Vergütung durch die Krankenkassen für Screening-Mammografien massiv reduziert.

Ein am 25. August 2025 von Kantonsrätin Isabelle Lüthi, SP, und drei weiteren Kantonsrätinnen eingereichter politischer Vorstoss fordert, dass die Sistierung aufgehoben, das Programm rasch gestartet und die Finanzierung durch den Kanton gesichert wird – ohne Mehrkosten für die Frauen. Auch eine Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen wie Thurgau soll geprüft werden. Der Vorstoss ist derzeit hängig und wird von 30 Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus acht Parteien getragen.

Zudem haben über 10’000 Menschen eine Petition unterschrieben, die ebenfalls ein qualitätsgesichertes Screening-Programm für Schaffhausen verlangt.

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: „Ich freue mich sehr auf Schaffhausen. Als Betroffene und Präsidentin der Brustkrebspatientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz ist es mir sehr wichtig, den Menschen auch die Sicht der Betroffenen aufzuzeigen. Die Sistierung gefährdet nicht nur die Gesundheit der Frauen, sondern verursacht langfristig auch wesentlich höhere Kosten für den Kanton.“

Der PINK CUBE ist heute in Schaffhausen bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE