Blokees kündigt offiziell den Start der zweiten Staffel des dritten „BFC Creation Competition: Breaking the Cocoon Season" an

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 1. April wurde die zweite Staffel des dritten BFC (Blokees Figures Creator) Creation Competition unter dem Motto „Breaking the Cocoon Season" offiziell gestartet. Auch in diesem Jahr ist der Wettbewerb zweigleisig angelegt und besteht aus der „Modification Zone" und der „Photography Zone". Gewinnerinnen und Gewinner werden für die Titel „Champion", „Runner-up", „Third Place" und außerdem für die „Top 3" in den „Popularity Award" Kategorien ausgewählt, was insgesamt zwölf Gewinnerbeiträge ergibt.

Neu in dieser Saison ist die Einführung des „Season Pass", der exklusive Preise wie ein „Seasonal Badge", eine „Seasonal Platform" und eine Figur in limitierter Auflage (600 Stück) bietet. Diese Rewards sollen die Begeisterung der Kreatoren wecken und ihre Kreativität zusätzlich fördern.

Die Teilnehmenden können exklusive Preise gewinnen, wenn sie während des Wettbewerbs die im „Season Pass" beschriebenen Aufgaben erfüllen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können die 150 besten Beiträge in einer 20-tägigen Popularity-Abstimmungsphase ebenfalls diese exklusiven Prämien erhalten.

Außerdem wurde der BFC Creation Competition offiziell auf der Website der Blokees-Gruppe gestartet. Sie enthält Rubriken wie „Hall of Fame" und „Season Pass", in denen preisgekrönte Beiträge aus früheren Wettbewerben vorgestellt werden und die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, Aufgaben zu erfüllen, um saisonale Rewards zu erhalten. Spielerinnen und Spieler können sich entweder über die offizielle Website oder über das BFC Figure CLUB WeChat-Miniprogramm anmelden.

Ye Shanshan, Vice President von Blokees Brand Marketing, kündigte an, dass sich das BFC-Veranstaltungssystem bis 2025 zu einem umfassenderen Rahmen mit drei Kernkomponenten entwickeln wird: den Online-Kreationswettbewerb, den Offline-Speed-Build-Wettbewerb und eine globale Ausstellung der geschaffenen Werke. Diese erweiterte Struktur soll den Teilnehmenden weltweit eine umfassendere Plattform bieten, um ihre Talente zu entwickeln und mit anderen zu teilen, so dass jede und jeder Einzelne ihre bzw. seine eigene Bühne entdecken kann.

2025 umfasst die dritte Auflage des BFC Creation Competition vier Seasons: „Launch Season", „Breaking the Cocoon Season", „Fearless Season" und „Stellar Season". Für die kürzlich abgeschlossene „Launch Season" des dritten BFC Creation Competition wurden über 30.000 Beiträge eingereicht.

Das Volumen der BFC-Kreationen steigt außerordentlich stark an und unterstreicht, dass sich der BFC Creation Competition als wichtige Plattform innerhalb der BFC-Community etabliert hat. Die Veranstaltung zeigt die Kreativität und Leidenschaft von Kreatoren aus aller Welt. Dieser bemerkenswerte Anstieg wird durch den Enthusiasmus angeheizt, mit dem die Macher von BFC neu definieren, was es bedeutet, eine Figur zu sein.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2654037/image_5032250_39614671.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-kundigt-offiziell-den-start-der-zweiten-staffel-des-dritten-bfc-creation-competition-breaking-the-cocoon-season-an-302417300.html