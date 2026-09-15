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Cornèrcard introduit Mastercard In Control(TM) pour transformer les paiements B2B

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Lugano, Suisse (ots)

Cornèrcard, la division cartes de paiement de Cornèr Banque SA, a annoncé aujourd'hui que sa clientèle professionnelle peut désormais bénéficier de Mastercard In Control(TM), une solution de carte virtuelle conçue pour aider les entreprises suisses à intégrer des fonctionnalités de paiement sécurisées et intelligentes directement aux plateformes qu'elles utilisent déjà.

Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie de Cornèrcard visant à proposer à sa clientèle professionnelle des solutions de finance intégrée, permettant ainsi aux entreprises d'intégrer de manière transparente les paiements dans leurs processus de gestion des approvisionnements, des déplacements, des frais et des comptes fournisseurs. Grâce à la technologie de cartes virtuelles de Mastercard, elles peuvent automatiser leurs processus de paiement, améliorer la visibilité sur leurs dépenses et optimiser la gestion de leurs fonds de roulement, tout en conservant des contrôles et une sécurité rigoureux.

Les entreprises subissent une pression croissante pour numériser leurs processus de paiement, renforcer leur efficacité opérationnelle et disposer d'une meilleure visibilité sur leurs dépenses et leur trésorerie. Alors qu'elles poursuivent la numérisation de leurs opérations financières, nombre d'entre elles cherchent à simplifier leurs paiements professionnels tout en réduisant les tâches manuelles de rapprochement et administratives. Cette évolution se traduit par une adoption croissante des cartes virtuelles: 74% des acheteurs B2B prévoient qu'au moins un quart de leurs transactions soient effectuées à l'aide de cartes virtuelles d'ici 2028, selon une étude de Mastercard.

La solution Mastercard In Control(TM) for Commercial Payments permet aux entreprises de générer des numéros de cartes virtuelles assortis de contrôles de dépenses personnalisés et de données de transaction enrichies, ce qui contribue à automatiser les rapprochements, améliorer la visibilité des dépenses, et réduire des risques de fraude.

En permettant aux organisations de définir des paramètres tels que les plafonds de dépenses, les catégories de marchands et les périodes de validité des transactions, la solution aide à prévenir toute utilisation non autorisée tout en maintenant un meilleur contrôle sur les paiements professionnels.

Il est également possible d'intégrer les fonctionnalités des cartes virtuelles aux plateformes ERP et de gestion des approvisionnements, des déplacements et des frais, permettant ainsi une intégration transparente des paiements dans les processus existants.

"Les entreprises suisses exigent de plus en plus que les services financiers soient intégrés aux outils numériques qu'elles utilisent au quotidien", déclare Alessandro Seralvo, directeur général de Cornèrcard. "Le lancement de Mastercard In Control(TM) permet à notre clientèle d'entreprises de numériser les paiements à leurs fournisseurs, de renforcer le contrôle des dépenses et de simplifier leurs opérations financières grâce à une expérience utilisateur sécurisée et fluide."

La solution répond à un large éventail de besoins en matière de paiements professionnels, notamment les approvisionnements, les paiements aux fournisseurs, la gestion des voyages et des dépenses, ainsi que d'autres besoins de paiement des entreprises.

Daniela Massaro, directrice de Mastercard pour la Suisse et le Liechtenstein, a déclaré:

"Les paiements professionnels restent l'un des principaux leviers de la transformation numérique. Les cartes virtuelles aident les entreprises à repenser leur gestion des dépenses en apportant davantage de visibilité, de contrôle et de flexibilité au processus de paiement. En intégrant des fonctionnalités de paiement directement dans les systèmes qu'elles utilisent déjà au quotidien, elles peuvent rationaliser leurs opérations, réduire les tâches manuelles et faciliter la compréhension et la gestion des flux financiers au sein de leur organisation.

Il en résulte une approche des paiements plus simple et plus efficace, qui permet aux équipes de se concentrer davantage sur la croissance et moins sur les processus."

Mastercard et Cornèrcard visent le même objectif: moderniser les paiements B2B grâce à des expériences essentiellement numériques qui facilitent les transactions et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus les modèles de finance intégrée, Mastercard aide les établissements financiers et ses partenaires technologiques à intégrer des fonctionnalités de paiement professionnel sécurisées directement aux écosystèmes numériques où se déroulent les activités commerciales. En associant l'expertise de Cornèrcard au service des entreprises suisses et la technologie mondiale de Mastercard en matière de paiements professionnels, les deux groupe aident leur clientèle à évoluer des méthodes de paiement traditionnels vers des solutions de cartes virtuelles plus efficaces et riches en données.

Ce lancement réaffirme l'engagement de Cornèrcard à proposer des solutions de paiement innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution des grandes entreprises, des PME et des entreprises en pleine croissance de Suisse, dans une économie de plus en plus numérique.

À propos du Cornèr Group

Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des succursales de Chiasso, Genève, Locarno, Zurich et Guernsey, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA et Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informations sur cornergroup.ch.

A propos de Mastercard

Mastercard contribue au dynamisme économique et accompagne les populations dans plus de 200 pays et territoires. Avec ses clients, l'entreprise oeuvre à une économie durable et inclusive, où chacun peut réussir. Nous proposons une large gamme de solutions de paiement numériques, simples, sûrs et accessibles. Nos technologies, nos innovations, nos partenariats et nos réseaux constituent un écosystème unique de produits et de services, pour les consommatrices et consommateurs, les entreprises et les institutions publiques. www.mastercard.com.