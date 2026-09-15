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Cornèrcard führt Mastercard In Control(TM) ein - eine Revolutionierung im B2B-Zahlungsverkehr

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Lugano, Schweiz (ots)

Cornèrcard, der Geschäftsbereich für Zahlungskarten der Cornèr Bank AG, gab heute bekannt, dass seine Geschäftskunden neu von Mastercard In Control(TM) profitieren können. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Kartenlösung, mit der Schweizer Unternehmen sichere und intelligente Zahlungsfunktionen direkt in die von ihnen bereits genutzten Plattformen integrieren können.

Diese Lancierung ist ein bedeutender Schritt in der Strategie von Cornèrcard, deren Ziel es ist, Geschäftskunden Embedded-Finance-Lösungen anzubieten, mit denen Zahlungen nahtlos in vorhandene Arbeitsabläufe in den Bereichen Beschaffung, Reisen- und Spesenmanagement sowie Kreditorenbuchhaltung integriert werden können. Mithilfe der virtuellen Kartentechnologie von Mastercard können Unternehmen Zahlungsprozesse automatisieren, den Überblick über die Ausgaben verbessern und die Verwaltung von Betriebskapital optimieren, während gleichzeitig strenge Kontrollen und hohe Sicherheitsstandards gewährleistet bleiben.

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, ihre Zahlungsprozesse zu digitalisieren, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und einen besseren Überblick über ihre Ausgaben und ihren Cashflow zu gewinnen. Da Unternehmen ihre Finanzabläufe zunehmend digitalisieren, suchen viele nach Möglichkeiten, Geschäftszahlungen zu vereinfachen und gleichzeitig den manuellen Abstimmungs-und Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Dieser Wandel spiegelt sich in der zunehmenden Verbreitung virtueller Karten wider: 74% der B2B-Einkäuferinnen und -Einkäufer gehen davon aus, dass bis 2028 mindestens ein Viertel ihrer Transaktionen mit virtuellen Karten abgewickelt wird, wie aus einer Mastercard-Studie hervorgeht.

Mit Mastercard In Control(TM) for Commercial Payments können Unternehmen virtuelle Kartennummern mit massgeschneiderten Ausgabenkontrollen und erweiterten Transaktionsdaten generieren, was zur Automatisierung der Kontenabstimmung beiträgt, den Überblick über die Unternehmensausgaben verbessert und das Betrugsrisiko reduziert.

Indem Unternehmen Parameter wie Ausgabenlimits, Händlerkategorien und Gültigkeitszeiträume für Transaktionen festlegen können, trägt die Lösung dazu bei, eine unbefugte Nutzung zu verhindern und gleichzeitig eine bessere Kontrolle über Geschäftszahlungen zu gewährleisten.

Die Funktionen der virtuellen Karte lassen sich zudem in ERP-, Beschaffungs-, Reise- und Spesenmanagement-Plattformen integrieren, sodass Zahlungen nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe eingebunden werden können.

"Schweizer Unternehmen erwarten zunehmend, dass Finanzdienstleistungen in die digitalen Tools integriert sind, die sie täglich nutzen", so Alessandro Seralvo, Chief Executive Officer von Cornèrcard. "Indem wir unseren Kunden Mastercard In Control(TM) zur Verfügung stellen, können sie die Zahlungen an Lieferanten digitalisieren, die Ausgabenkontrolle verbessern und die Finanzabläufe durch eine sichere und nahtlose Benutzererfahrung vereinfachen."

Die Lösung deckt ein breites Spektrum geschäftlicher Zahlungsanforderungen ab, darunter Beschaffung, Lieferantenzahlungen, Reise- und Spesenmanagement sowie weitere geschäftliche Zahlungsbedürfnisse.

Daniela Massaro, Country Managerin von Mastercard für die Schweiz und Liechtenstein, erklärte:

"Der geschäftliche Zahlungsverkehr bietet nach wie vor die meisten Möglichkeiten für die digitale Transformation. Mit virtuellen Karten können Unternehmen ihr Ausgabenmanagement überdenken, da sie für mehr Transparenz, Kontrolle und Flexibilität im Zahlungsprozess sorgen. Durch die direkte Integration von Zahlungsfunktionen in die Systeme, die Unternehmen bereits täglich nutzen, können sie ihre Abläufe optimieren und den manuellen Aufwand reduzieren. Ausserdem sind Geldflüsse im gesamten Unternehmen besser nachzuvollziehen und leichter zu verwalten. Das Ergebnis ist ein einfacherer und effizienterer Ansatz für den Zahlungsverkehr, mit dem sich Teams ganz entspannt weniger auf Prozesse und dafür mehr auf die Förderung des Wachstums zu konzentrieren können."

Mastercard und Cornèrcard verfolgen eine gemeinsame Vision: die Modernisierung des B2B-Zahlungsverkehrs durch digital ausgerichtete Lösungen, die Unstimmigkeiten reduzieren und neue Wachstumschancen erschliessen. Da Unternehmen zunehmend auf Embedded-Finance-Modelle setzen, unterstützt Mastercard Finanzinstitute und Technologiepartner dabei, sichere Zahlungsfunktionen für ihren Geschäftsverkehr direkt in die digitalen Ökosysteme zu integrieren, in denen die geschäftlichen Aktivitäten stattfinden. Cornèrcard verbindet die eigene Expertise im Bereich der Betreuung von Schweizer Unternehmen mit der globalen Technologie von Mastercard für den geschäftlichen Zahlungsverkehr.

Auf diese Weise können die beiden Unternehmen Firmen beim Übergang von traditionellen Zahlungsmethoden zu effizienteren und datenreicheren Lösungen mit virtuellen Karten optimal unterstützen.

Mit der Lancierung von Mastercard in Control(TM) zeigt Cornèrcard das eigene Engagement, innovative Bezahlmethoden anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Schweizer Grossunternehmen, KMU und wachstumsorientierten Unternehmen in einer zunehmend digitalen Wirtschaft gerecht werden.

Über Cornèr Group

Die Cornèr Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie Online Trading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informationen über cornergroup.ch.

Über Mastercard

Mastercard stärkt die Wirtschaft und unterstützt die Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten wir an einer nachhaltigen Wirtschaft, in der jede und jeder erfolgreich sein kann. Wir bieten eine grosse Bandbreite an digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die Transaktionen einfach, sicher, smart und leicht zugänglich machen. Unsere Technologien und Innovationen, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine einzigartige Kombination an Produkten und Lösungen, die Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Behörden helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. www.mastercard.com.