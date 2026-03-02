Cornèr Banca SA

Die Cornèr Group bestätigt ihre Solidität

Im Jahr 2025 erzielte die Cornèr Group positive Ergebnisse und konnte dabei ihren Kundenstamm sowie die Kohärenz ihres Geschäftsmodells konsequent stärken. Das in die Gruppe gesetzte Vertrauen zeigte sich in einer weiteren Erhöhung der Kundeneinlagen, die inzwischen bei CHF 5'454,4 Millionen (+5,4%) liegen, und in einer Ausweitung der Kreditvergabe, insbesondere im Hypothekargeschäft. Zum Abschluss des 74. Geschäftsjahres beläuft sich die Bilanzsumme auf nahezu CHF 9 Milliarden (+3,1%). Die Liquidität der Gruppe beträgt CHF 904 Millionen, die grösstenteils bei der Schweizerischen Nationalbank liegen; das Eigenkapital stieg auf CHF 1'255,8 Millionen (+2,7%). Die Erträge belaufen sich auf CHF 470,8 Millionen, während der Reingewinn bei CHF 50,8 Millionen liegt, was den budgetierten Erwartungen entspricht. Im Rahmen der Governance gibt die Gruppe den Vorschlag bekannt, Gabriele Zanzi in den Verwaltungsrat zu berufen.

In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von volatilen Finanzmärkten, anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und einem besonders niedrigen Zinsniveau geprägt war, stellte die Cornèr Group erneut ihre Solidität und die Stärke ihres diversifizierten Betriebsmodells unter Beweis. Insgesamt zeigten alle Hauptgeschäftsbereiche der Gruppe eine positive Entwicklung. Dies widerspiegelt sich in den soliden Erträgen aus dem Zinsgeschäft (CHF 141,9 Millionen), aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (CHF 200,9 Millionen) und aus dem Handelsgeschäft (CHF 110,9 Millionen).

Insbesondere im Kreditsegment ist ein solides Wachstum festzustellen, wobei dank des erneuten Anstiegs des Hypothekargeschäfts die Schwelle von CHF 3 Milliarden überschritten wurde, was unter anderem auf die Akquisition von Neukunden ausserhalb des Tessins, von den Handelsplätzen Zürich und Genf, zurückzuführen ist. Auch das Private Banking und das Online-Trading (Cornèrtrader), das von den auf der neuen Plattform getätigten Investitionen profitiert, verzeichneten positive Ergebnisse. Ebenfalls weiterhin zufriedenstellend sind die Volumen im Zahlkartensektor; nach wie vor zählt Cornèrcard in der Schweiz zu den Marktführern.

Im Verlauf des Berichtsjahres hat die Cornèr Group ihre strategischen Investitionen zugunsten der zukünftigen Entwicklung und der laufenden Verbesserung der Prozesse fortgesetzt. Insbesondere wurde ein mehrjähriges IT-Projekt lanciert, das die laufende Aktualisierung und Migration der Datenverwaltungssysteme auf Cloud-Technologien, die auf Infrastrukturen in der Schweiz und dedizierten Umgebungen basieren, vorsieht. Das Ziel des Projekts ist die Erhöhung der Sicherheit, der Flexibilität und der betrieblichen Effizienz. Parallel dazu wurden in Chiasso neue Verwaltungsbüros eingeweiht, um den Anforderungen der Mitarbeitenden angesichts der zunehmenden Belastungen des täglichen Pendelns gerecht zu werden. Weiter wurde die Integration der historischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Finpromotion SA mit Sitz in Lugano abgeschlossen und damit das Angebot im Bereich Wealth Management ausgebaut.

Ende 2025 beschäftigte die Cornèr Group 1'143 Vollzeitmitarbeitende, von denen 997 im Tessin, weitere 118 in der übrigen Schweiz und 28 im Ausland tätig waren.

Im Bereich Governance wird der Verwaltungsrat an der nächsten Generalversammlung vom 24. April 2026 Gabriele Zanzi zur Wahl als Mitglied nominieren. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des Schweizer Bankensektors, insbesondere des Kreditwesens, sowie der Tessiner Wirtschaft.

Der Jahresbericht wird per 30. April 2026 auf der Website cornergroup.ch veröffentlicht.

Über Cornèr Group

