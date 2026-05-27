Cornèr Banca SA

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AG

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Lugano (ots)

Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und erhöht somit Ihre Beteiligung von 80,1% auf 99,7%. Damit übernimmt die Gründerfamilie die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank.

Mit dem Erwerb der von der Familie Piotrkowski-Dollfus, historischen Aktionären der Gruppe, gehaltenen Minderheitsbeteiligung bekräftigt die Familie Cornaro ihr Engagement für Kontinuität. Seit drei Generationen steht sie an der Spitze der Cornèr Group und blickt mit Zuversicht auf die Zukunft der Bank, die im nächsten Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert.

Die Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA sowie durch weitere ausländische Aufsichtsbehörden denen Cornèr Group untersteht, und soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Über Cornèr Group

Die Cornèr Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie Online-Trading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG.

Informationen über cornergroup.ch.