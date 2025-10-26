Holmes Place Zürich City Jelmoli

Holmes Place bleibt im Jelmoli und investiert doppelt in die Zukunft

Medienmitteilung

Zürich, 15. Mai 2025 - Trotz der umfassenden Schliessung des traditionsreichen Jelmoli Warenhauses bleibt eines sicher: Holmes Place bleibt – und wächst. Der Premium Fitness- und Wellnessclub im Herzen von Zürich investiert bis 2028 in zwei neue Clubkonzepte am gleichen Standort. Damit bekennt sich Holmes Place klar zur Stadt, zur Community und zur Zukunft urbaner Fitness- und Gesundheitsangebote.

Zwei neue Clubs, ein vertrauter Ort ohne Unterbruch

Statt eines klassischen Umbaus entwickelt Holmes Place Zürich City Jelmoli seinen Standort in zwei Etappen grundlegend weiter. Im Jahr 2026 eröffnet der neue Journey Club (2.0) im dritten und vierten Stock des Gebäudes. Die Mitglieder erwartet ein hochwertiges Cluberlebnis mit neuester Trainings- und Raumtechnologie, einem erweiterten Spa-Bereich, zusätzlichen Studios für Gruppenkurse sowie einer 200 Quadratmeter grossen wettergeschützten Balkon. Im Jahr 2028 folgt der Destination Club (3.0), ein Club der nächsten Generation mit einem noch grösseren Wellnessbereich, neuen Rückzugszonen und durchdachtem Raumkonzept.

Für alle Mitglieder bleibt der Betrieb durchgehend aufrechterhalten, ohne Unterbruch des Trainings, ohne Einschränkungen bei den Leistungen. Der Wechsel erfolgt fliessend, transparent und mit persönlicher Begleitung.

„Unsere Mitglieder erleben in den nächsten Jahren nicht nur ein, sondern gleich zwei aufeinanderfolgende neue Cluberlebnisse mit mehr Komfort, Innovation und aussergewöhnlichem Flair und das mitten in Zürich. Wir freuen uns, dieses Erlebnis endlich mit ihnen zu teilen.“ Veronika Leidescher, Club Managerin Holmes Place Zürich City Jelmoli

Mehrwert für die Stadt und Fitnessbegeisterte in Zürich – mitten im wirtschaftlichen Zentrum

Der Standort im Jelmoli Gebäude bleibt langfristig gesichert – zentral gelegen zwischen Bahnhofstrasse, Sihlstrasse und Uraniastrasse. Damit bleibt Holmes Place Zürich City Jelmoli einer der wenigen Premium-Clubs mit direktem Zugang für Berufstätige, Pendlerinnen und urbane Fitnessliebhaberinnen. Insbesondere über Mittag oder nach der Arbeit ist der Club für viele Zürcherinnen und Zürcher ein beliebter Ort für Bewegung, Ausgleich und Networking. Das neue Raumkonzept stärkt diesen Anspruch mit zusätzlichen Lounges, Working-Spaces und Begegnungszonen – ideal für die aktive Mittagspause oder den bewussten Tagesabschluss.

„Diese Investition in die Zukunft ist unser klares Commitment an das Herz von Zürich. Wir wollen mehr sein als ein Fitnessstudio. Wir schaffen eine Community, die inspiriert und sich gegenseitig unterstützt. Holmes Place Zürich City Jelmoli entwickelt sich noch stärker zu einem Ort für einen aktiven Lifestyle, der jedem Ziel passt. Ein Raum, um das Leben in all seinen Facetten individuell zu gestalten und zu geniessen.“ sagt Blaise Languin, CEO Holmes Place Schweiz und Österreich.

Nachhaltig gedacht und mit Verantwortung gebaut

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden zahlreiche bestehende Elemente wiederverwendet, darunter Schalldämmungen und weitere Innenausstattungen. Die Bauarbeiten finden ausschliesslich werktags tagsüber statt und erfolgen schallgedämmt. Yoga-, Wellness- und Ruhebereiche bleiben vollumfänglich nutzbar, ohne Beeinträchtigung des Cluberlebnisses.

In naher Zukunft lädt Holmes Place Zürich City Jelmoli interessierte Medienschaffende zu einem exklusiven Behind-the-Scenes Termin im Club ein. Vorgesehen sind Einblicke in die Clubphilosophie, erste Ausblicke auf Visualisierungen des neuen Journey Clubs sowie Gespräche mit der Clubleitung und der Unternehmensführung.

