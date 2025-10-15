Cornèr Banca SA

Finpromotion entre de plain-pied dans le giron de Cornèr Group

Lugano (ots)

Cornèr Banque SA a signé l'accord portant sur l'acquisition de la totalité du capital de Finpromotion SA, une société de gestion de fortune active sur la place de Lugano depuis 1972. Cette opération marque l'aboutissement du processus engagé en 2022, année où Cornèr Banque a acquis une participation minoritaire de 30% dans l'entreprise. La finalisation de l'opération est prévue pour janvier 2026, sous réserve de l'aboutissement des procédures réglementaires.

Au fil de plus de cinquante ans d'activité, Finpromotion s'est distinguée par ses résultats en Suisse et à l'étranger ainsi que par son approche éthique de la gestion de fortune. Sa philosophie en matière de gestion familiale de même que l'importance de la relation humaine avec le client sont autant d'éléments distinctifs que l'entreprise a en commun avec Cornèr Banque.

Forte d'une offre sur mesure destinée à une clientèle privée exigeante, Finpromotion, qui a fait de la gestion de fortune son coeur de métier, propose un éventail de solutions qui va du conseil financier à la planification patrimoniale, en passant par des services multi-family office et des services d'ingénierie financière. Une offre qui se distingue par son degré de personnalisation élevé, sa transparence et son indépendance, en pleine adéquation avec les valeurs de Cornèr Group.

"Nous sommes heureux de pouvoir assurer la continuité des valeurs, de l'approche humaine et de la culture d'entreprise qui ont toujours été la marque de fabrique de Finpromotion. Au fil du temps, Cornèr Banque a démontré qu'elle partageait cette vision, en offrant dans le même temps une vraie solidité et des perspectives de développement durables.", déclare Elio Colombi, qui assumera la fonction de Président Honoraire du conseil d'administration de Finpromotion.

Vittorio Cornaro, Chief Executive Officer de Cornèr Banque: "Avec cette opération, nous confirmons notre volonté de consolider notre présence dans le private banking tout en poursuivant un parcours de croissance fondé sur des valeurs partagées. Finpromotion continuera à opérer en toute autonomie, depuis ses bureaux de la Piazza Manzoni 3 à Lugano, dans le respect de son propre modèle d'entreprise et tout en bénéficiant de la solidité et des ressources d'un groupe bancaire fortement enraciné dans le territoire."

À travers cette opération, Cornèr Banque étoffe son offre dans le secteur du private banking et réaffirme son engagement à contribuer à la vitalité et au développement de la place financière de Lugano.

À propos du Cornèr Group

Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des succursales de Chiasso, Genève, Locarno, Zurich et Guernsey, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA et Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informations sur cornergroup.ch.

À propos de Finpromotion

Finpromotion, Société de Promotion Financière SA, est une société privée et indépendante spécialisée dans la gestion patrimoniale, active sur la place financière de Lugano depuis 1972.

Finpromotion se consacre principalement à la gestion patrimoniale, avec une orientation de Private Banking axée sur le service à 360° pour sa clientèle privée. Au fil des années, le groupe a su affronter les défis du monde financier avec un esprit d'initiative, lançant ainsi avec succès des projets également à l'étranger et en collaborant avec des sociétés étrangères qui permettent de proposer des investissements taylor-made pouvant mieux satisfaire les exigences croissantes de la clientèle.