Pestalozzi AG

Pestalozzi Stiftepriis 2025 für die 84 Besten

DIETIKON ZH / Strahlende Gesichter, grosse Emotionen und viel Applaus: Am Freitag, 7. November, verliehen die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG bereits zum 43. Mal den Pestalozzi Stiftepriis. In der imposanten Eventhalle JED in Schlieren ZH standen 84 junge Berufsleute aus den Bereichen Gebäudetechnik und -hülle sowie Metallbau und -verarbeitung im Rampenlicht.

Der Pestalozzi Stiftepriis hat sich in über vier Jahrzehnten als feste Grösse etabliert. Jahr für Jahr erhalten die besten Lehrabgänger:innen eine Bühne – so auch 2025. Ausgezeichnet wurden Absolvent:innen mit Notendurchschnitten ab 5.1, die mit Können, Fleiss und Ausdauer beeindruckten.

Mit einer beeindruckenden Note von 5.8 gehören in diesem Jahr Metallbauer Erik Billing aus Wildensbuch ZH, Automatiker Fabian Blesi aus Schwanden GL, Produktionsmechaniker André Heiniger aus Winterthur, Polymechaniker Noe Peter aus Zufikon AG und Konstrukteur François Schwizer aus Pfaffnau LU zu den besten Lehrabgängern ihrer Fachrichtungen. Als Anerkennung gab es neben der Auszeichnung einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher.

Mehr als eine Auszeichnung

«Die Lehrabgänger:innen sind die Zukunft unserer Branche», sagte Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, bei der Preisübergabe. «Ihr Einsatz, ihr Können und ihr Durchhaltewille sind beeindruckend. Der Stiftepriis belohnt dieses Potenzial – und wir sind stolz, diesen jungen Berufsleuten die Anerkennung zu geben, die sie verdienen.» Der Pestalozzi Stiftepriis steht seit über 40 Jahren für Wertschätzung und Nachwuchsförderung. Er ist eine der wenigen Auszeichnungen, die gezielt Lehrabgänger:innen in technischen Berufen ins Rampenlicht stellt – und macht sichtbar, dass Spitzenleistungen nicht nur im Studium, sondern ebenso in der Berufsbildung erbracht werden. Für viele Gewinner:innen ist der Preis ein starkes Signal: Ihre Arbeit zählt, und sie wird gesehen.

Stimmen aus der Berufsbildung

Der Pestalozzi Stiftepriis ist nicht nur Anerkennung, sondern auch Ansporn – für Lernende wie auch für Ausbildende. So sagt beispielsweise Manuela Alder, Berufsbildnerin bei Schneeberger AG Lineartechnik in Roggwil BE: «Wir finden den Pestalozzi Stiftepriis eine fantastische Initiative und sind sehr stolz, dass unser Lernender diese Auszeichnung erhält. Der Preis kann Lernende enorm motivieren – ein zusätzlicher Ansporn, über sich hinauszuwachsen und ihr Potenzial voll zu entfalten.»

Auch Michael Heer, Berufsbildner bei Netstal Maschinen AG in Näfels GL, unterstreicht die Bedeutung des Preises: «Ich finde den Pestalozzi Stiftepriis eine grossartige Sache. Nebst den SwissSkills und weiteren Anlässen ist er für viele Lernende ein Ansporn, in der Lehre eine zusätzliche Leistung zu erbringen – und eine wertvolle Gelegenheit, ihre Arbeit gebührend zu würdigen.»

Ein festlicher Abend voller Begegnungen

Die Verleihung selbst bot den idealen Rahmen, um diese Wertschätzung sichtbar zu machen. Die moderne Eventhalle JED in Schlieren verwandelte sich in eine Bühne voller Emotionen. Im Mittelpunkt standen die Preisträger:innen – aber auch das gemeinsame Feiern kam nicht zu kurz. Das Komikerduo Lapsus sorgte mit pointierten Auftritten für Lacher und eine lockere Atmosphäre. Beim Dinner nutzten die Gewinner:innen und ihre Begleitpersonen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu pflegen und Erfolge zu feiern. So wurde der Stiftepriis 2025 nicht nur zu einer Preisverleihung, sondern zu einem Abend, der in Erinnerung bleibt.

Engagement für junge Talente

Die Nachwuchsförderung hat bei Pestalozzi Tradition: Jedes Jahr starten rund ein Dutzend Lernende ihre Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern – von KV über Strassentransport bis Logistik. Und am kommenden Freitag, 21. November, folgt der nächste Höhepunkt: die Verleihung des Prix Apprentissage in Lausanne, bei dem die besten Lehrabsolvent:innen der Westschweiz ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis, der Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf: www.stiftepriis.pestalozzi.com.

Pestalozzi – Gemeinsam bewegen. Seit 1763

Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120‘000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.

Über Gabs AG

Die Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 16‘000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.

Für Rückfragen:

Dominga Rohrer Kommunikationsverantwortliche

Pestalozzi Gruppe Riedstrasse 1, Postfach, 8953 Dietikon 1

Tel: +41 44 743 23 45 dominga.rohrer@pestalozzi.com