Wer gewinnt den Pestalozzi Stiftepriis 2025?

Dietikon

Wer 2025 seine Lehre in einem Beruf rund um Gebäudehülle und -technik oder Metallbau und -verarbeitung abschliesst, kann sich jetzt Hoffnung auf den Pestalozzi Stiftepriis machen. Der traditionsreiche Preis würdigt junge Berufsleute für ihre überdurchschnittlichen Leistungen - und bringt ihnen weit mehr als ein Schulterklopfen ein.

Seit über vier Jahrzehnten macht es sich die Pestalozzi Gruppe zur Aufgabe, mit dem Stiftepriis die Berufsbildung zu stärken - dort, wo sie selbst tief verwurzelt ist: in den handwerklich-technischen Berufen der Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung. Ob Spengler, Konstrukteurin, Polymechaniker oder Gebäudetechnikplanerin - wer eine Lehre in diesen und ähnlichen Berufen absolviert, bringt nicht nur technisches Können mit, sondern auch Durchhaltewillen und Präzision. Diese Fähigkeiten verdienen Sichtbarkeit und Anerkennung. Denn: Der Berufsnachwuchs ist die Grundlage für eine starke Schweizer Wirtschaft - heute und morgen.

Ein Preis mit Wirkung

Der Stiftepriis geht 2025 bereits in die 43. Runde - und ist längst mehr als eine Auszeichnung: Er macht Talente sichtbar, stärkt die Ausbildungsbetriebe und setzt ein Zeichen für die duale Berufsbildung. In der Romandie wird er unter dem Namen Prix Apprentissage vergeben - dieses Jahr zum zehnten Mal. Die Gewinner:innen werden in regionalen Medien vorgestellt und erhalten die Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren. Das stärkt nicht nur ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das Ansehen ihrer Ausbildungsbetriebe.

Berufsbildung mit Substanz - auch im eigenen Haus

Die Pestalozzi Gruppe - gemeinsam mit der Tochterfirma Gabs AG - weiss um die Bedeutung von praxisnaher Ausbildung. Mehr als 20 Lernende durchlaufen jährlich ihre Lehre in verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Vom Büro bis zum Lager, vom Transport bis zur Technik: Die Nachwuchstalente profitieren von engagierten Ausbildenden, einer wertschätzenden Lernkultur und einer Umgebung, in der sie Verantwortung übernehmen und sich entfalten können. Bereits über 1000 junge Menschen haben in den vergangenen 50 Jahren ihre Berufslehre bei Pestalozzi abgeschlossen.

Grosser Auftritt im November

Lehrabgänger:innen mit einem überdurchschnittlichen Abschlusszeugnis können sich ab Juni online für den Stiftepriis 2025 anmelden. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 12. September 2025.

Die Preisverleihung findet am Freitag, 7. November 2025, in der Eventhalle JED Events in Schlieren ZH statt. Dort erwartet die Gewinner:innen ein festlicher Abend mit Dinner, Rahmenprogramm, einem hochwertigen Geschenk - und einer Urkunde, die sich sehen lassen kann.

Alle Berufe sowie weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis finden Sie auf stiftepriis.pestalozzi.com, worüber sich Interessierte ab Juni auch bewerben können.

Pestalozzi - Gemeinsam bewegen. Seit 1763

Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaberund Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.

Über Gabs AG

Die Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.