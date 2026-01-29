Constantin Film

SOLO MIO mit Kevin James

ab 28. Mai 2026 im Kino!

Manchmal schreibt das Leben doch die besten Geschichten, wenn es nicht nach Plan läuft: Als Matt solo und mit frisch gebrochenem Herzen in seine geplante Hochzeitsreise aufbricht, ahnt er noch nicht, dass seine Geschichte eine überraschende Wendung nehmen wird. Zwischen Sonne, Lebensfreude und ganz neuen Begegnungen erlebt er das Abenteuer seines Lebens. Publikumsliebling Kevin James ("Der Kaufhaus Cop", "Hitch - Der Date Doktor", "King of Queens") zeigt in SOLO MIO seine romantische Seite - eine bewegende Liebeskomödie voller Charme, Emotionen und ganz viel Dolce Vita!

SOLO MIO startet am 28. Mai 2026 in den Kinos.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/bJ55NLiz5-g

Inhalt: Jahrelang hat Matt (Kevin James) gespart, um seiner Verlobten (Julie Ann Emery) eine Traumhochzeit in Italien und unvergessliche Flitterwochen zu ermöglichen. Doch dann lässt seine Zukünftige ihn plötzlich allein vor dem Altar zurück. Mit gebrochenem Herzen bleibt Matt nichts anderes übrig, als die teuer gebuchte Reise allein anzutreten. Dabei trifft er auf die quirlige Italienerin Gia (Nicole Grimaudo), deren Frohmut ihm neue Perspektiven eröffnet. Gemeinsam entdecken sie, wie das Leben und die Liebe unerwartete Wendungen nehmen können - und dass Glück oft dann entsteht, wenn man es nicht sucht.

Unter der Regie von Chuck und Dan Kinnane und wagt sich Kevin James in der Hauptrolle auf die Reise seines Lebens. Gemeinsam mit John und Patrick Kinnane schrieb er auch das Drehbuch zum Film. In weiteren Rollen spielen Nicole Grimaudo ("Männer al Dente"), Kim Coates ("Sons of Anarchy", "Bad Blood"), Jonathan Roumie ("The Chosen") sowie Alyson Hannigan ("American Pie"-Reihe, "How I Met Your Mother") u.v.w.

SOLO MIO ist eine Produktion von Higher Standard und Nickel City Pictures. Produzenten sind Jeffrey Greenstein, Mark Fasano und Gianluca Curti. Regie führen Chuck Kinnane und Dan Kinnane. Das Drehbuch stammt von Kevin James, der auch in der Hauptrolle zu sehen ist, gemeinsam verfasst mit John Kinnane und Patrick Kinnane. Die Kamera führte Jared Fadel.

Kinostart: 28. Mai 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates, Jonathan Roumie, Alyson Hannigan, Julee Cerda, Julie Ann Emery, u.v.m.

Regie: Chuck Kinnane, Dan Kinnane

Drehbuch: Kevin James, John Kinnane, Patrick Kinnane

Produzent*innen: Jeffrey Greenstein, Mark Fasano, Gianluca Curti

Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/