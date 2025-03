Huawei

MWC 2025: Huawei gewinnt 33 Medienpreise

Barcelona, Spanien, 12. März 2025 (ots/PRNewswire)

Huawei-Produkte ist mit 33 internationalen Medienpreisen ein großer Gewinner auf dem MWC

Spanien war vom 3. bis 6. März (Pekinger Zeit) Gastgeber des diesjährigen Mobile World Congress (MWC 2025), der größten und einflussreichsten Mobilfunkveranstaltung der Welt. Das Technologieunternehmen Huawei war ein wichtiger Teilnehmer der Veranstaltung und erhielt 33 internationale Medienauszeichnungen für eine Vielzahl von Produkten, darunter HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, HUAWEI Mate 70 Pro, HUAWEI MatePad Pro13,2 Zoll, HUAWEI WATCH GT 5 Pro, HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH D2 und HUAWEI FreeBuds Pro 4. Dieses beeindruckende Ergebnis unterstreicht die führende Position von Huawei in den Bereichen intelligente Geräte, Gesundheit und Fitness sowie digitale Kreation.

Als innovatives Unternehmen und Vorreiter im Bereich der faltbaren Telefone verdankt Huawei seine exklusiven Marktvorteile seinen umfassenden F&E-Kapazitäten und einem Innovationsgrad, den kein anderes Unternehmen bieten kann. Im dritten Quartal 2024 trugen die Verkäufe der faltbaren Telefone von Huawei zu einem beeindruckenden Anteil von 85 % des Marktsegments der faltbaren Telefone mit einem Preis von 10.000 CNY und zu einem Anteil von 41,0 % des gesamten Marktes für faltbare Telefone in China bei und festigten damit die Position des Unternehmens als Marktführer. Die Markteinführung des HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, des ersten kommerziellen dreifach faltbaren Smartphones auf dem Markt, hat neue Maßstäbe gesetzt und die Erwartungen der Nutzer an ein intelligentes Gerät erweitert. Dieses außergewöhnliche Flaggschiff von Huawei ist ein vielseitiges Gerät, das den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Bildschirmmodi unterstützt und eine neue Ära für dreifach faltbare Smartphones einläutet, indem es hochmoderne Materialien, ultimative Handwerkskunst und patentierte Technologien integriert.

XMAGE, die exklusive Marke für mobile Bildgebung von Huawei, bietet modernste Technologien, mit denen Benutzer die Freuden und Stimmungen des Alltags einfacher denn je einfangen können. Die bahnbrechende Ultra Chroma XMAGE Kamera, die erstmals auf dem HUAWEI Mate 70 Pro vorgestellt wurde, arbeitet fehlerfrei mit 1.500.000 Spektralkanälen, um Farbdetails selbst in komplexen Umgebungen intelligent zu erkennen und anzupassen und so sicherzustellen, dass jeder Farbton naturgetreu wiedergegeben wird. Die hauseigene KI-Bewegtbildfunktion sorgt für kreative Aufnahmen, die Spaß und Spannung in die Fotografie bringen.

Intelligente Wearables sind ein starker Treiber für das Wachstum des Endkundengeschäfts von Huawei. Die HUAWEI WATCH GT 5 Pro, unterstützt durch das TruSense-System, bietet eine hohe Genauigkeit bei den grundlegenden Indikatoren, eine hochentwickelte Gesundheits- und Fitnessüberwachung und eine Fülle von noch nie dagewesenen Fitnessfunktionen. Die HUAWEI WATCH D2 ist medizinisch als ambulantes Blutdruckmessgerät für das Handgelenk zertifiziert und liefert genaue Blutdruckwerte und ABPM-Daten. Als zweite Generation der HUAWEI WATCH D-Serie unterstützt die D2 auch die ständige Überwachung von Gesundheit und Fitness sowie intelligente Lifestyle-Funktionen und bietet so praktische und umfassende Lösungen für das Gesundheitsmanagement von Nutzern auf der ganzen Welt. Die HUAWEI WATCH Ultimate Series bietet Ihnen ein unvergleichliches technisches Erlebnis und sorgfältige Verarbeitung für Ihr Handgelenk, mit einem Gehäuse aus dem exklusiven zirkonbasierten Liquid Metal und einer Lünette aus Nanokristallkeramik. Der aufregende Neuzugang der Serie – die HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition – verfügt über eine zweifarbige Lünette aus Nanokristallkeramik und ein hochwertiges Armband aus einer Titanlegierung, das den Charme eines Golfplatzes an Ihr Handgelenk zaubert.

Die MatePad-Produkte von HUAWEI haben den chinesischen Tablet-Markt mit einem Marktanteil von 27,8 % im vierten Quartal 2024 ebenfalls angeführt. Das HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll ist mit einem flexiblen OLED-PaperMatte-Display ausgestattet, das eine Farbgenauigkeit auf Profi-Niveau und eine ultrahohe Auflösung bietet. Dieses herausragende Display, gepaart mit einer Systemleistung auf Spitzenniveau, unterstützt mühelos alle Arten von Aufgaben, von komplexer mobiler Büroarbeit bis hin zu kreativen Designs und Entertainment. Dank der technischen und künstlerischen Fähigkeiten der hauseigenen GoPaint-App machen die Huawei-Tablets die digitale Gestaltung für alle Nutzer zugänglich.

Im Jahr 2024 durchbrach Huawei CBG langjährige technische Barrieren und beschäftigte sich eingehend mit den schwierigsten Problemen der Branche, um ein kontinuierliches Geschäftswachstum zu erzielen. Auf diesen Erfolgen will Huawei im Jahr 2025 aufbauen und weiterhin bahnbrechende Produkte entwickeln, die die Messlatte für technologischen Fortschritt und Benutzerfreundlichkeit höher legen.

