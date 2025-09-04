Debrunner Koenig Gruppe

Debrunner Koenig Gruppe verändert Führungsteam und stellt Bewehrungsbereich neu auf

Mario Becker folgt auf Erik Füger als Leiter des Geschäftsbereichs Technische Produkte und wird neu Mitglied der Gruppenleitung der Debrunner Koenig AG. Die Debrunner Acifer Bewehrungen AG und die BEWETEC AG fusionieren per 1. Januar 2026 zur Debrunner Bewetec.

Erik Füger, Leiter des Geschäftsbereichs Technische Produkte und Mitglied der Gruppenleitung Debrunner Koenig AG, verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. Seine Funktionen übernimmt Mario Becker, bisher Geschäftsleiter der zur Debrunner Koenig Gruppe gehörenden BEWETEC AG.

Kundenorientierung und Leadership im Fokus

Mario Becker bringt internationale Erfahrung mit und verfügt über fundierte Kenntnisse im Industrie- und Bauumfeld. Seit 2019 ist er als Geschäftsleiter der BEWETEC AG tätig und hat das Unternehmen positiv geprägt und weiterentwickelt. "Die Nähe zu unseren Kunden und deren Bedürfnisse stehen für mich im Zentrum. Ich bin überzeugt, dass wir mit Teamgeist, Fachwissen und Innovationskraft bestens aufgestellt sind", sagt Mario Becker. Mit Kundenorientierung, Verkaufskompetenz und einem ausgeprägten Sinn für Leadership bringt Mario Becker alle Voraussetzungen mit, um den Bereich Technische Produkte erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Interne Nachfolgelösung in der Gruppenleitung überzeugt

Mitja Schulz, CEO der Debrunner Koenig Gruppe, dankt Erik Füger für die erfolgreiche Leitung des Geschäftsbereichs und wünscht ihm privat und beruflich alles Gute. "Wir freuen uns, eine überzeugende interne Lösung für die Nachfolge gefunden zu haben."

Fusion Debrunner Acifer Bewehrungen AG und BEWETEC AG

Per 1. Januar 2026 werden die Debrunner Acifer Bewehrungen AG und die BEWETEC AG zur Debrunner Bewetec zusammengeführt. Beide Unternehmen sind seit vielen Jahren erfolgreich im Schweizer Markt etabliert und gehören zu den führenden Anbietern im Bereich Bewehrungen. Mit der Fusion bündeln sie ihre Kräfte und schaffen eine noch stärkere Basis für die Zukunft. Die Geschäftsleitung der Debrunner Bewetec übernimmt Andreas Wild. Er führt diese Funktion zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter des Geschäftsbereichs Bewehrungen und Mitglied der Gruppenleitung Debrunner Koenig AG. Michel Schafroth, Leiter Produktion und Mitglied der Geschäftsleitung BEWETEC AG, und David Felder, Geschäftsleiter Debrunner Acifer Bewehrungen AG, ergänzen die Geschäftsleitung.

Abteilung Bewehrungstechnik wird eigenständige Firma

Die heute zur Debrunner Acifer Bewehrungen AG gehörende Abteilung Bewehrungstechnik wird per 1. Oktober 2025 in eine eigenständige juristische Einheit überführt. Die neue Debrunner Bewehrungstechnik AG kann sich in der Folge als selbstständige Einheit strategisch gezielt weiterentwickeln und so ihr hochwertiges Bewehrungstechnik-Sortiment und die objektspezifische Ingenieurskompetenz in der Beratung ausbauen. Der bisherige Abteilungsleiter Pirmin Schuler wird Geschäftsleiter der Debrunner Bewehrungstechnik AG.

Debrunner Koenig Gruppe

Die Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.

Die Firmengruppe beschäftigt etwa 1350 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.

