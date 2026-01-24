Constantin Film

Große Freude: Constantin Film gratuliert zum Bayerischen Filmpreis

München (ots)

Constantin Film gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bayerischen Filmpreises 2025.

Michael Bully Herbig erhält seinen zehnten Bayerischen Filmpreis. Der unangefochtene Rekordhalter in Sachen "Pierrots" wird für den erfolgreichsten Film des Jahres 2025 ausgezeichnet. Mehr als fünf Millionen Kinobesucher haben "Das Kanu des Manitu" im Kino gesehen.

Mit dem Preis des Ministerpräsidenten wird in diesem Jahr Florian David Fitz ausgezeichnet. Ministerpräsident Markus Söder würdigt den Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur als Künstler mit "enormer kreativer Kraft", der mit Humor, Herz und Tiefgang Millionen Menschen erreiche und zugleich gesellschaftliche Verantwortung übernehme. Fitz habe die deutsche Filmkultur mit seinen Filmen nachhaltig geprägt.

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Bayerischen Staatsregierung auf Vorschlag einer zwölfköpfigen Fachjury vergeben und zeichnet herausragende Leistungen im deutschen Filmschaffen aus. Er zählt zu den renommiertesten und höchstdotierten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche.