Hisense präsentiert auf der IFA 2025 bahnbrechende RGB-MiniLED-Displays und Innovationen für immersiven Klang

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, setzt auf der IFA 2025 mit dem Thema „AI Your Life" ein Statement und präsentiert Innovationen im Bereich Premium-Bild- und Tonunterhaltung.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht der weltweit größte RGB-MiniLED-Fernseher 116" UX, der ein wahrhaft kinoreifes Bild mit reinen Farben und ultra-gleichmäßigen Farbverläufen liefert. Als Urheber von RGB-MiniLED hat Hisense einen neuen Ansatz für die präzise Licht- und Farbsteuerung entwickelt. Dieser Durchbruch nutzt fortschrittliches lokales Dimming, hohe Bitgenauigkeit und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits und reproduziert gleichzeitig 100 % des BT.2020-Farbraums, um naturgetreue Übergänge, lebendige Farben und außergewöhnliche Klarheit zu gewährleisten.

Angetrieben von Hisenses fortschrittlichstem Prozessor — Hi-View AI Engine X — entwickelt sich das lokale Dimmen von der Helligkeitssteuerung zur integrierten Licht- und Farbsteuerung. Es mischt dynamisch Rot, Grün und Blau und synchronisiert Hintergrundbeleuchtung und Panel mit ultrapräzisen Farben und Helligkeit. Die Frames werden in Echtzeit hinsichtlich Bild, Ton und Einstellungen optimiert. Das gemeinsam mit der Opéra de Paris | Devialet entwickelte Surround-System 6.2.2 CineStage X bietet ein 360-Grad-Kinoerlebnis. Für Gamer bietet der 116UX den 165Hz Game Mode Ultra mit nativem VRR für ein extrem flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

Auf der IFA präsentierte Hisense in Zusammenarbeit mit Dolby die weltweit erste öffentliche Vorführung von Dolby Vision 2, einer Technologie der nächsten Generation, die durch Content Intelligence, kinoreife Details und Umgebungsbewusstsein ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet. Dolby Vision 2 soll zunächst über ein OTA-Update auf Hisense RGB-MiniLED-Fernsehern verfügbar sein, was einen Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen darstellt. Diese Fernseher werden von MediaTek Pentonic 800 unterstützt.

Im Bereich Home Audio bietet das von Devialet abgestimmte HT SATURN Soundsystem mit Hi-Concerto-Synchronisation und Hisense-Fernsehern 4.1.2-Surround-Sound mit Dolby Atmos, DTS:X und virtuellem Surround.

Im Bereich AI Cinema erweitert Hisense seine TriChroma Laser Home Cinema Solution um das Modell L9Q. Mit 5.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 liefert das Modell selbst in hellen Räumen lebendige Bilder mit tiefen Schwarztönen und scharfen Details. Die Projektionsgrößen reichen von 80 bis 200 Zoll und sorgen dank IMAX Enhanced und Dolby Vision für ein Kinoerlebnis der Extraklasse. In Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris verwandelt Devialet Hisense-Fernseher in akustische Meisterwerke.

Der Laser Mini Projector C2 Ultra projiziert Bilder mit einer Größe von bis zu 300 Zoll und verwandelt jeden Raum in ein Kino oder eine Gaming-Arena. Er wurde für die Xbox entwickelt und bietet eine extrem niedrige Latenzzeit und eine brillante Projektion für Gamer und Filmliebhaber.

Die Laser-Innovationen von Hisense wurden als erste der Branche ausgezeichnet. Der PT1 und der M2 Pro sind die weltweit ersten Laserprojektoren mit SGS-Zertifizierung für geringe Augenbelastung. Sie weisen WVF-Werte von 2,98 und 2,86 auf, die beide unter dem Branchendurchschnitt von 4 liegen. Der PT1 verfügt außerdem über die SGS-Zertifizierung für den CO2-Fußabdruck. Dies spiegelt das Engagement von Hisense für Gesundheitsvorsorge und Nachhaltigkeit wider.

Von intelligenten Displays bis hin zu beeindruckendem Sound und Gaming: Mit seiner Präsenz auf der IFA 2025 demonstriert Hisense seinen Eintritt in das Zeitalter des KI-gestützten Lifestyles. Diese Innovationen definieren neu, wie Technologie das tägliche Leben verbessert und Menschen dabei unterstützt, Momente zu genießen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bringt Hisense die Fans näher an ihre Leidenschaft heran. Mit Intelligenz und Empathie ermöglicht Hisense den Nutzern, den Moment zu genießen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll (2023 – erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

