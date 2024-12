Kymera International

Kymera International erwirbt Coating Center Castrop GmbH

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire)

-- Kymera erweitert Präsenz seiner Sparte Oberflächentechnologien in Europa und erleichtert Kunden den Zugang zu fortschrittlichen Lösungen für das thermische Spritzen --

Kymera International („Kymera"), ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe und Oberflächentechnologien, gab heute die erfolgreiche Übernahme der Coating Center Castrop GmbH („CCC") bekannt, einem vielseitigen Unternehmen für thermisches Spritzen und Präzisionsbearbeitung, das komplette Lösungen für Konstruktion, Herstellung und Endbearbeitung für die Luft- und Raumfahrt, Schiffsantriebe, pharmazeutische und allgemeine industrielle Märkte anbietet. CCC hat seinen Sitz in Castrop-Rauxel und bietet seinen europäischen Kunden fortschrittliche technische Verfahren und thermische Spritzanwendungen, die die Auswirkungen von extremem Verschleiß auf hochwertige Komponenten mindern.

Diese strategische Akquisition stärkt die Position von Kymera auf dem Markt für thermische Spritzdienstleistungen und bringt beiden Unternehmen erhebliche Vorteile durch die Erweiterung der technologischen Fähigkeiten und eine breitere globale Präsenz, die nun auch die USA, Kanada und Deutschland umfasst. Mit der Übernahme von CCC erweitert Kymera seinen Geschäftsbereich Oberflächentechnologien um fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen Bauteilentwicklung, Fertigung und CNC-Bearbeitung sowie um ein europäisches HaloJet ID HVOF™ Servicezentrum, das wichtigen Kunden in der Region einen lokalen Service für Flugzeugfahrwerke bietet.

„Der Geschäftsbereich Oberflächentechnologien von Kymera zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, leistungsstarke, umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für das thermische Spritzen mit hervorragendem Service und Support anzubieten", sagt Barton White, CEO von Kymera International. „Die Übernahme von CCC festigt unsere Fähigkeit, regionalen Service auf globaler Ebene anzubieten und unsere strategischen Wachstumsinitiativen in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit unserer HaloJet ID HVOF™ Technologie zu unterstützen."

„Die Übernahme von CCC trägt dazu bei, die Entwicklung von Kymeras Oberflächentechnologie-Geschäft zu beschleunigen", fügt Adam Shebitz, Partner und Head of Industrials bei Palladium Equity Partners, hinzu. „Wir gehen davon aus, dass die ideal gelegene deutsche Niederlassung zukünftiges Wachstum im europäischen Luft- und Raumfahrtsektor freisetzen und die Expansion der HaloJet-Technologie von Kymera ermöglichen wird."

„Wir freuen uns, mit Kymera einen Partner gefunden zu haben, der unseren Weg fortsetzen und durch weitere innovative Sprühtechnologien ergänzen wird", kommentiert das Team von CCC. „Damit können wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Beschichtungsverfahren und Dienstleistungen anbieten."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Kymera International Die Ursprünge von Kymera International reichen durch Übernahmen bis ins Jahr 1800 zurück. Heute ist Kymera International ein in den USA ansässiger, weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochentwickelten Spezialmaterialien und Hochleistungsoberflächenbeschichtungen. Kymera vertreibt seine technisch fortschrittlichen Produkte in einer Vielzahl von Endmärkten, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Elektronik, Chemie, Spezialfahrzeuge, additive Fertigung und zahlreiche industrielle Anwendungen. Kymera International verfügt über Produktionsstätten in den USA, Kanada, Australien, Europa, Großbritannien, Asien und Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.kymerainternational.com.

Über das Coating Center Castrop GmbH Das 1999 gegründete Coating Center Castrop GmbH (CCC) bietet robuste, verschleißfeste und korrosionsbeständige Oberflächenlösungen für eine Vielzahl von Branchen. Das in Castrop-Rauxel ansässige Unternehmen bietet HVOF-, Plasma-, Draht-, Pulverflamm- und Lichtbogenspritzbeschichtungen sowie Lösungen in den Bereichen Technik, Konstruktion, Fertigung und Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter www.coating-center.de.

Über Palladium Equity Partners, LLC Palladium ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über drei Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist bestrebt, in Partnerschaft mit Gründerinnen und Gründern und erfahrenen Managementteams Unternehmen zu erwerben und zu vergrößern, indem es Kapital, strategische Beratung und operative Aufsicht bereitstellt. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Palladium in mehr als 220 Unternehmen investiert (41 Plattformen und mehr als 180 Add-ons). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.palladiumequity.com.

