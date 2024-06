Hisense Group

Hisense präsentiert technologischen Vorsprung und globales Wachstum bei der UEFA EURO 2024™

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, tritt derzeit dritten Mal im Rahmen der UEFA European Championship™ ins Rampenlicht. Als offizieller Bildschirmlieferant der UEFA EURO 2024™ für den videogestützten Schiedsrichter (Video-Assisted Referee, VAR) zeigt Hisense sein Engagement für den technologischen Fortschritt und unterstreicht gleichzeitig seine wachsende globale Bedeutung.

Der Slogan „Never Settle for No. 2 Globally" wurde während des gesamten Spiels am Abend des 15. Juni gezeigt und erhielt große Aufmerksamkeit. Er demonstrierte die kontinuierliche Entwicklung und das Engagement von Hisense für technologische Innovationen und die Vision, Verbrauchern weltweit mit seinen Produkten bestmöglich zu dienen.

Als Partner jeder UEFA European Championship™ seit 2016 hat Hisense eine starke und dauerhafte Verbindung zum wichtigsten europäischen Fußballereignis aufgebaut. Hisense wurde als offizieller Anbieter von Bildschirmen für den videogestützten Schiedsrichter (VAR) für die UEFA EURO 2024™ bekannt gegeben – das ist das erste Mal, dass die UEFA einem ihrer Sponsoren die Exklusivrechte übertragen hat. Das Unternehmen stellt im zentralen VAR-Raum des Turniers in Leipzig modernste Bildschirmlösungen zur Verfügung, die die Schiedsrichter bei ihren Entscheidungen auf dem Spielfeld unterstützen. Hisense ist bestrebt, die technologische Entwicklung weiter voranzutreiben, um das Seherlebnis zu verbessern.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ setzt Hisense auch weiterhin auf Innovationen bei hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und entwickelt bahnbrechende Haushaltsgerätetechnologie, die den Alltag verbessert. Der Hisense ULED Mini LED U7N ist der offizielle Fernseher der UEFA EURO 2024™ und bietet mit 144 Hz Game Mode Pro und AI Sports Mode eine herausragende Bildqualität und Leistung und lässt die Zuschauer in das Geschehen eintauchen.

Hisense baut derzeit seine Globalisierungsstrategie aus, optimiert seine globale Präsenz durch den Betrieb von 34 Industrieparks und 26 F&E-Zentren und erzielt dabei hervorragende Ergebnisse. Nach Angaben des führenden internationalen Marktforschungsinstituts Omdia wird Hisense von 2022 bis zum ersten Quartal 2024 weltweit bei der Zahl der ausgelieferten TV-Geräte auf Platz 2 rangieren. Die 100-Zoll-Fernsehgeräte von Hisense waren im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 und machten 56 % des weltweiten 100-Zoll-Marktes aus.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern –sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440056/Hisense_official_partner_UEFA_EURO_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440057/Hisense_TV_remains_global_No_2_100___TV_global_No.jpg

