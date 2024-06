Hisense Group

Hisense präsentiert gemeinsam mit den Torwart-Legenden Iker Casillas und Manuel Neuer die UEFA EURO 2024™ BEYOND GLORY Hero-Produkte

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, die von 2022 bis zum ersten Quartal 2024 bei den TV-Geräte-Lieferungen weltweit den zweiten Platz belegt, tritt in einem neuen Botschafter-Video ins Rampenlicht. Die Marke hat sich mit ihren globalen Botschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer zusammengetan, um den Fans das ultimative UEFA EURO 2024™-Spielerlebnis zu bieten.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ hat Hisense vor kurzem seine „BEYOND GLORY"-Kampagne gestartet und die beiden bekannten Torhüter zu Hisense Global Campaign Ambassadors, zu globalen Botschaftern der Kampagne, ernannt. Die Kampagne feiert das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, wie es die Fußballer bei der EURO 2024™ an den Tag legen, und unterstreicht gleichzeitig das Engagement von Hisense, die Grenzen in der Haushaltsgeräteindustrie zu erweitern.

Beide Torwartlegenden stehen für absolute Verlässlichkeit, wenn es darum geht, den Erfolg ihrer Teams zu sichern, genauso wie Hisense sich dafür einsetzt, das Leben unserer Kunden mit innovativer, zuverlässiger Technologie zu verbessern.

In dem neuen Botschafter-Video zeigen die Stars ihr Können vor einem Schaufenster mit innovativen Hisense EURO 2024™ „Hero"-Produkten, die das Leben von Menschen verbessern sollen. Sie interagieren spielerisch mit einer Reihe von Produkten, zu denen der ULED-Fernseher U7N, der Laser-Fernseher L9H, die Waschmaschinen der Serie 7S, der PureFlat Smart Refrigerator und die Energy Pro X Klimaanlage gehören. Mit dem Beginn des Turniers können Verbraucher bei den innovativen Produkten von Hisense von günstigen Angeboten über lokale Einzelhändler und die E-Commerce-Plattformen Amazon, Boulanger, Darty, MSD und Mediaworld usw. profitieren.

Die Kampagne prägt zum dritten Mal die UEFA-Europameisterschaft™, bei der Hisense als Partner auftritt, und bietet eine wichtige Gelegenheit, die Marke Hisense weiterhin mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. In diesem Jahr hat die UEFA Hisense die Exklusivrechte als offizieller VAR-Bildschirm-Anbieter für die UEFA EURO 2024™ erteilt. Dies ist das erste Mal, dass die UEFA die Exklusivrechte und Interessen für die VAR-Anzeige nach außen vergeben hat, was bedeutet, dass die Technologie von Hisense getestet und als bewährt anerkannt wurde.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern –sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

