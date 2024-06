Hisense Group

Hisense TV weltweit auf Platz 2 im 1. Quartal 2024

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, hat seine Wettbewerbsstärke im globalen Haushaltsgerätesektor mit den neuesten Daten des führenden internationalen Marktforschungsinstituts Omdia untermauert. Diese zeigen, dass die weltweiten Auslieferungen von Hisense-Fernsehern im ersten Quartal 2024 insgesamt 6,32 Millionen Stück erreichten, wodurch Hisense zur Nummer 2 auf dem globalen Markt von 2022 bis ins 1. Quartal 2024 wird.

Hisense hatte im 1. Quartal 2024 einen Anteil von 13,6 % am weltweiten TV-Volumen und einen Anteil von 12,1 % am weltweiten Umsatz. Hisense ist jetzt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Als Technologie- und Marktführer im Bereich Laser-TV hatte Hisense auch im ersten Quartal 2024 einen weltweiten Anteil von 53,4 % am Laser-TV-Volumen.

Der anhaltende Erfolg von Hisense in einem hart umkämpften Markt ist auf den Einsatz des Unternehmens für kontinuierliche Innovationen bei hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zurückzuführen, mit denen es bahnbrechende Hausgerätetechnologie entwickelt, um das tägliche Leben zu verbessern. Der Hisense „Mini-LED ULED U7N" ist der offizielle Fernseher der UEFA EURO 2024™ und setzt mit einem speziell für Sportfans und Gamer entwickelten Fernseher neue Maßstäbe beim Fußballschauen. Mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und ausgestattet mit 120 Hz Ultra Motion und AI Sports Mode, bringt Sie der U7N mitten ins Spiel.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ hat Hisense kürzlich die Kampagne „BEYOND GLORY" mit den globalen Botschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer gestartet. Die Kampagne kennzeichnet die dritte UEFA-Fußball-Europameisterschaft in Folge, bei der Hisense als Partner auftritt und bietet eine wichtige Gelegenheit, die Marke Hisense weiterhin mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2437649/Hisense_TV_ranked_global_No_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437650/Hisense_Mini_LED_ULED_TV_U7N_official_TV_UEFA_EURO_2024.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-tv-weltweit-auf-platz-2-im-1-quartal-2024-302172743.html