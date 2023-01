Hisense Group

Wegweisendes Licht im globalen Geschäft von Hisense: Dr. Lan Lin als „Economic Person of the Year 2022" geehrt

Am 4. Januar veröffentlichte China Newsweek, eine der bekanntesten chinesischen Zeitschriften, ihre Liste der Influential Persons of the Year 2022. Dr. Lan Lin, Vorsitzender der Hisense Group, wurde als „Economic Person of the Year 2022" für seinen Beitrag zum internationalen Geschäft von Hisense geehrt. Diese jährliche Liste, die von China Newsweek am Ende jedes Jahres veröffentlicht wird, soll Menschen ehren, die sich in ihren Berufen hervorgetan haben, und ihre Bemühungen um das soziale Wachstum und die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft würdigen.

China Newsweek schrieb: „Als ein wegweisendes Licht der Globalisierung von Hisense empfahl Dr. Lin bei Hisense fest entschlossen, den Sprung ins Ausland zu wagen und tief in den lokalen Markt einzudringen. Dadurch wurde die weltweite Landschaft von Haushaltsgerätemarken neu gestaltet. Im Laufe der Jahre begann Hisense von Grund auf mit der Globalisierung der chinesischen Haushaltsgerätemarke hin zu unabhängiger Innovation mithilfe des Sportmarketings. Angesichts des Trends zu intelligenten Geräten, hat sich Hisense unter der Leitung von Dr. Lin seit jeher der Lokalisierung von Fertigung und F&E sowie dem Technologie-Upgrade verschrieben, wodurch das Vertrauen der lokalen Märkte und Verbraucher gewonnen wurde."

Dr. Lin, der im Jahr 2006 zur Hisense Group kam, wurde dafür anerkannt, dass er sich aktiv für die erfolgreiche Implementierung der globalen Strategie von Hisense einsetzte, und dass er einen wesentlichen Beitrag zum globalen Konzept des Unternehmens geleistet hat. Als er im März 2022 Vorsitzender der Hisense Group wurde, sagte er einmal, dass seine Aufgabe darin bestehe, Hisense auf ein höheres Niveau zu bringen und zu einem wahrhaft internationalen Unternehmen zu machen, das sich zu einem Unternehmen von Weltklasse entwickelt.

Auf der Hisense Global Partner Conference 2022 hielt Dr. Lin eine Ansprache mit dem Titel Der Top-Player sein. Er präsentierte Visionen für die Entwicklung von Hisense in den kommenden Jahren. Eines der Hauptziele des Unternehmens besteht darin, das Markenimage von Hisense auf ein deutlich höheres Niveau zu bringen, indem der globale Markenindex innerhalb von drei Jahren auf über 100 Punkte erhöht wird, um Hisense zu einer bekannten Marke mit höheren Werten zu machen. Darüber hinaus wird Hisense sein globales Wachstum durch die Festlegung einer zweiten Wachstumskurve konsolidieren, was bedeutet, dass das Unternehmen seine nachhaltige und kohlenstoffarme Entwicklung voranbringen wird. Angesichts dieser Visionen wird Hisense eine neue Wachstumsstrategie entwickeln, um sich auf die nächste Phase des schnellen Wachstums vorzubereiten.

