Hisense Group

Hisense bringt den Bereich der Laserdisplays mit der DLP®-Technologie von Texas Instruments voran

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Auf der Global Partner Conference am 18. Dezember stellte Hisense eine neue 8K-Laser-Display-Technologie vor, die durch die DLP®-Technologie von Texas Instruments (TI) ermöglicht wird. Auf der Konferenz wurde Amichai Ron, Senior Vice President bei TI, eingeladen, eine Rede zu halten, in der er die enge Zusammenarbeit mit Hisense vorstellte und erläuterte, wie die beiden Unternehmen die Laser-Display-Branche vorantreiben.

Seit Hisense vor 15 Jahren in die Laser-Display-Branche eingestiegen ist, hat sich das Unternehmen der Entwicklung der 4K- und später der 8K-Technologie verschrieben. In den vergangenen Jahren hat Hisense nach der bestmöglichen Laserquelle für Laser-TVs geforscht und erfolgreich eine ausgereifte Laser-Display-Technologie entwickelt, die auf der DLP-Technologie von TI basiert. Dank dieser Technologie können Hisense Laser TVs nun allen Kunden ultrahochauflösende Displays und erstklassige Audioqualität bei geringerem Stromverbrauch bieten. In Zusammenarbeit mit dem Chipsatz-Hersteller Texas Instruments hat Hisense hochentwickelte Laser-Displays entwickelt, die Museen, Kunstgalerien und sogar Restaurants in die Lage versetzen, ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

Hisense und TI engagieren sich für den Fortschritt der Display-Technologie

Seit mehr als 10 Jahren arbeiten Hisense und TI gemeinsam an der Weiterentwicklung der Displaytechnologie in Fernsehgeräten, um den Kunden erstklassige Laser-TVs und ein intensives Seherlebnis zu bieten. Eines der hervorstechendsten Produkte dieser Zusammenarbeit ist der erste 4K-Laser-Fernseher von Hisense, der mit dem DLP-0,66-Zoll-Chipsatz von TI ausgestattet ist und sich bei seinem Erscheinen großer Beliebtheit bei den Kunden erfreute. Ein weiterer 4K-Laser-Fernseher, das Flaggschiff L9, das mit dem DLP-0,47-Zoll-Chipsatz von TI ausgestattet ist, dominierte mit seinem 120 Zoll großen Bildschirm ebenfalls den Markt. In diesem Jahr hat sich Hisense erneut für den neuen DLP-0,94-Zoll-Chipsatz von TI für seinen ersten 8K-Laserfernseher entschieden. Der DLP-0,94-Zoll-Chipsatz ermöglicht mehr als 33 Millionen Pixel und bietet damit viermal mehr Pixel als ein 4K-Fernseher. Er bringt eine neue Ebene des Großbildkinos und des Fernseherlebnisses in die Wohnzimmer.

Die enge Zusammenarbeit zwischen TI und Hisense ist seit vielen Jahren ein Erfolg. Auch in Zukunft werden Hisense und TI zusammenarbeiten, um noch fortschrittlichere Produkte zu entwickeln und weitere Fortschritte in der gesamten Laser-Display-Branche zu erzielen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973786/TI_Hisense_Drive_Laser_TV_Development.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-den-bereich-der-laserdisplays-mit-der-dlp-technologie-von-texas-instruments-voran-301709651.html