Hisense Group

Hisense bei CES 2023: Erweiterung der globalen Präsenz und Ebnen des Weges für kontinuierliches Wachstum

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Am 4. Januar hielt David Gold, Präsident von Hisense USA, während der Pressekonferenz von Hisense bei der CES 2023 eine Ansprache, in der er das internationale Wachstum und die Erfolge von Hisense in Bezug auf globales Layout, technologische Innovationen, B2B-Geschäft, intelligente Entwicklung sowie Sponsoring und Partnerschaften des Unternehmens erläuterte.

Durch hohes Maß an Skalierbarkeit, Effizienz und Flexibilität hebt sich Hisense von der Branche ab

Hisense TV hat 2022 eine Rekordleistung erreicht und belegt im Jahr 2022 weltweit Platz 2 bei Lieferungen von Fernsehern. Diese Leistung demonstriert in erster Linie das Engagement von Hisense für hochwertige Produkte sowie seine Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Umständen.

Hisense besitzt insgesamt 66 ausländische Unternehmen und Niederlassungen sowie 31 FuE-Zentren und verkauft seine Produkte an mehr als 160 Länder und Regionen. Mit den Akquisitionen von Marken wie Toshiba TV, gorenje und Sanden hat Hisense seinen globalen Betrieb auf ein neues Niveau gebracht und seine Produktkategorien noch weiter ausgebaut.

Hisense hat auch das B2B-Geschäft als neuen wachsenden Sektor erweitert. Darüber hinaus hat Hisense im Trend der intelligenten Entwicklung die Smart-Home-Strategie ausgearbeitet und nutzt seine Stärken sowohl in der Display-Technologie als auch bei Haushaltsgeräten. „Unsere Smart-TV-Betriebsplattform VIDAA und die Smart-Home-Anwendungsplattform ConnectLife verbinden intelligente Haushaltsgeräte, um ein vernetztes Ökosystem zu schaffen", bemerkte Gold.

Fortlaufende globale Partnerschaften und Sponsoring machen Hisense zu einem Haushaltsnamen

Es war ein langer Weg, seit wir im Jahr 2004 erstmals erklärt haben, dass „die Zukunft von Hisense auf Übersee setzt". Als einer der offiziellen Sponsoren des FIFA World Cup 2022TM erzielt Hisense ein noch nie dagewesenes Wachstum seines Markenbewusstseins. Darüber hinaus haben sein laufendes Sponsoring für die UEFA, Paris Saint-Germain und die United Soccer League Hisense auch den globalen Verbrauchern näher gebracht, was den Globalisierungsprozess von Hisense auf ein neues Niveau gehoben hat.

Auf der Pressekonferenz von Hisense bei der CES 2023 erinnerte David Gold an das enorme Wachstum von Hisense auf dem globalen Markt durch Investitionen in Fertigung, Forschung und Entwicklung, strategische Akquisitionen, neue Partnerschaften und hochleistungsfähige Produkte. In den kommenden Jahren wird sich Hisense um weitere Fortschritte bemühen, mit der Vision, den neuesten Fortschritten in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Displays, Haushaltsgeräte, kommerzielle Anwendungen und mehr einen Schritt voraus zu sein.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977440/Image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977441/Image2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bei-ces-2023-erweiterung-der-globalen-prasenz-und-ebnen-des-weges-fur-kontinuierliches-wachstum-301715120.html