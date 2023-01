Die ULED-X-Technologie, ein generationsübergreifendes Upgrade für Hisense, wird erstmalig auf der CES 2023 vorgestellt

Hisense Group

Am 4. Januar stellte Hisense im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der CES 2023 die ULED-X-Technologie, einen Meilenstein in der LCD-TV-Technologie für Hisense vor. ULED X stellt einen bedeutenden Fortschritt in der LCD-Fernsehtechnologie dar, die in jedem Vollbild die beste je erreichte Bildqualität und ein realistisches Fernseherlebnis mit erstklassigen Technologien wie Mini-LED X, mehr als 5.000 lokalen Dimmzonen, 2.500 nt Spitzen-Bildhelligkeit und Dynamic-X-Display bietet.

ULED X verbessert das Seherlebnis

Seit der Einführung des ersten ULED-Fernsehers vor zehn Jahren hat Hisense seine ULED-Technologien kontinuierlich aktualisiert, um das LCD-Fernseherlebnis zu verbessern. Schließlich hat Hisense während seiner Pressekonferenz auf der CES 2023 ULED X erfolgreich präsentiert. Das neue 110-Zoll-ULED-X-Fernsehgerät wurde in diesem Jahr mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet.

Laut Stephen Yao, Assistant General Manager von Hisense USA, kombiniert ULED X ein beeindruckendes Sortiment an TV-Technologien, eine unglaubliche Rechenleistung und eine präzisere Kontrolle über das Bild durch eine aktive, intelligente Hintergrundbeleuchtungssteuerung, die für eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Bildfläche sorgt. Berichten zufolge kann ULED X den dreifachen Umgebungskontrast des herkömmlichen OLED-Fernsehers und den doppelten Dynamikbereich des OLED-Fernsehers erreichen.

Darüber hinaus kann ULED X ein helleres Bild, einen tieferen Kontrast, einen größeren Betrachtungswinkel und extrem niedrige Reflexionsverhältnisse bieten, um eines der besten Unterhaltungserlebnisse zu liefern, die es heute gibt. Mit ULED X können Fernseher von Hisense zum Beispiel eine Spitzen-Bildhelligkeit von 2.500 nt und ein Kontrastverhältnis von 150.000:1 erreichen, was vermutlich die Wahrnehmung des „Kontrasts" durch die Verbraucher neu definieren wird. Ein weiterer entscheidender Faktor bei der Sicherstellung der überlegenen Leistung der ULED-X-Technologie ist die Hi-View Engine X, die über 20.000 Mini-LEDs und mehr als 5.000 lokale Dimmzonen steuert. Zusätzlich zu seinem herausragenden Kinoleinwanderlebnis verfügt ULED X auch über einen um 30 % größeren Betrachtungswinkel, und ein extrem niedriges Reflexionspanel sorgt dafür, dass jeder im Zimmer die gleiche gestochen scharfe Bildqualität genießen kann, ganz egal, wo er sitzt.

„Wir wollten ULED X anders machen als jedes andere LCD-TV-Erlebnis und sind stolz auf unsere Leistung", sagte Stephen Yao. Mit Blick auf die Zukunft wird Hisense seine Bemühungen verstärken, seine Technologie in LED-/LCD-Fernsehern zu modernisieren, und weiterhin überlegenere Produkte anbieten, die Kunden überall auf der Welt ein erstklassiges Fernseherlebnis bieten können.

