ESTHER BECK Public Relations

Park Hotel Vitznau: Sven Uzat erhält Sonderpreis für herausragendes Weinkonzept

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Sven Uzat, Head of Wine des Fünfsterne-Deluxe-Hotels Park Hotel Vitznau , wurde kürzlich mit einem renommierten Sonderpreis für das beste internationale Weinkonzept ausgezeichnet. «Mit über 35’000 Flaschen, darunter 200 deutsche Weissweine von 24 Weingütern, dominiert vom Riesling, sowie 50 Rotweinen, vor allem Spätburgunder, wird die hohe Kunst deutscher Winzer eindrucksvoll präsentiert. Sven Uzat und sein vierköpfiges Team haben ein vinophiles Meisterwerk geschaffen», lautet das Fazit der Jury der VDP.Prädikatsweingüter und der deutschen Fachzeitschrift «Meiningers Sommelier», die den Preis verliehen haben.

«Der ästhetische Weinkeller, dessen Regale an Bienenwaben erinnern, bietet eine beeindruckende Jahrgangstiefe und repräsentiert die Elite des deutschen Weins. Uzats Expertise und Leidenschaft machen das Park Hotel Vitznau zu einem strahlenden Leuchtturm der internationalen Weinkultur», so das einhellige Fazit der Jury.

Unter der Leitung von Sven Uzat und seinem Team, zu dem Marius Müller als stellvertretender Kellermeister sowie Torsten Marmé, Sebastian Lübbert und Alfonso Ognibene gehören, beherbergt das Park Hotel Vitznau einen der beeindruckendsten Weinkeller Europas. Mit über 35.000 Flaschen und 4.500 Positionen. Ob klassische Bordeaux, edle Napa Valley Cabernets, feinste italienische Barolos oder eben Deutscher Wein – die Vielfalt und Exklusivität setzen Massstäbe.

Die Auszeichnung, verliehen durch die VDP.Prädikatsweingüter in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift «Meiningers Sommelier», ehrt visionäre Konzepte, die Tradition, Innovation und tiefgreifendes Fachwissen vereinen. Sven Uzat und sein Team haben durch ihre enorme Leidenschaft und Expertise eine Weinkultur geschaffen, die nicht nur Fachjurys, sondern auch Gäste aus der ganzen Welt begeistert.

«Der Erfolg von Sven Uzat und seinem Team ist ein Beleg für kompromisslose Passion und Expertise im Bereich der Weinkultur», betont Mathias Rohner, Managing Director des Park Hotel Vitznau. «Wir gratulieren Sven und seinem Team von Herzen zu dieser besonderen Auszeichnung», fügt Rohner hinzu.

Mit dieser Ehrung etabliert sich das Park Hotel Vitznau weiter als eine führende Adresse und als unverzichtbares Ziel für Liebhaber:innen feinster Weinkultur.

Hinweis an die Redaktionen:

Anzahl Zeichen: 2306 Zeichen inkl. Wortzwischenräume, ohne Boilerplate.

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (18 Punkte Gault&Millau, zwei Michelin-Sterne), das Grill Restaurant & Seeterrasse (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsterne-Hotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Die Puehringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für Anfragen und Reservationen

PARK HOTEL VITZNAU Seestrasse 18 6354 Vitznau (Schweiz)

Telefon +41 41 399 60 60 Mail: info@parkhotel-vitznau.ch Web: www.parkhotel-vitznau.ch

Medienkontakt Schweiz, Deutschland, Österreich

Esther Beck ESTHER BECK PR 3011 Bern (Schweiz) Telefon +41 31 961 50 14