Egon Zehnder International GmbH

"Wir stärken die engen Beziehungen zu unseren Klienten vor Ort"

Egon Zehnder eröffnet Niederlassung in BASEL

Zürich (ots)

Egon Zehnder eröffnet zum 01.07.2024 eine Niederlassung in Basel. Damit reagiert das weltweit tätige Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Advisory auf das starke Wachstum seines Beratungsgeschäfts in der Schweiz. Das Büro in Basel ergänzt die bestehenden Schweizer Niederlassungen in Zürich und Genf. "Angesichts unserer Erfolgsgeschichte in der Schweiz ist die Gründung des Basler Büros ein strategisch wichtiger Schritt", sagt Dominik Schaller, Managing Partner von Egon Zehnder Schweiz. "Schon jetzt beraten wir führende Unternehmen in der Region Basel. An diese Klienten rücken wir mit dem Basler Büro nun auch geografisch noch näher heran." Die neue Niederlassung hat ihren Sitz in der Rittergasse 35, 4051 Basel, und wird von Frank Heckner, langjähriger Egon Zehnder Berater, geführt werden. In den vergangenen Jahren konnte Egon Zehnder Schweiz viele junge Beraterinnen und Berater anziehen sowie das Klientenportfolio deutlich ausbauen. Dieses Wachstum will das Basler Team fortführen. "Als wirtschaftliche Kernregion im Dreiländereck ist Basel nach Zürich eine der wachstumsstärksten Regionen für Egon Zehnder in der Schweiz", sagt Heckner. Hier haben nicht nur viele international erfolgreiche Unternehmen aus der Pharma- und Medtechindustrie, den Branchen Biotech, Life Sciences und Consumer Health ihren Sitz, sondern auch weitere lokale und globale Institutionen, unter anderem aus der Industrie- und Chemiebranche sowie dem Dienstleistungssektor. Frank Heckner: "Seit mehr als 40 Jahren beraten wir Unternehmen mit Sitz in Basel. Diese engen und vertrauensvollen Beziehungen wollen wir mit unserem neuen Büro weiter stärken und ausbauen." Ein engagiertes, erfahrenes Team von lokal verwurzelten Beraterinnen und Beratern werde den Standort Basel in den kommenden Jahren "zu einer Plattform und einem Treffpunkt für den intensiven Austausch zwischen Klienten, Kandidatinnen und Kandidaten und Consultants von Egon Zehnder" ausbauen. Das sei die Voraussetzung für weiteres Wachstum, denn: "Im Verhältnis unseres Teams zu unseren Klienten spielt die persönliche Begegnung eine immer wichtigere Rolle", sagt Berater Fabian Schrank, der in Basel aufgewachsen und wohnhaft ist. Die Teams in Zürich, Genf und Basel werden dabei eng zusammenarbeiten, um die Erfolgsgeschichte von Egon Zehnder Schweiz fortzuschreiben.

Egon Zehnder ist das führende Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Advisory in der Schweiz und in Europa. Die Besetzung von CEO-, Verwaltungsrats- und Spitzenpositionen für Konzerne und Familienunternehmen, Start-ups und Institutionen der öffentlichen Hand gehört dabei ebenso zum Leistungsportfolio wie eine langfristige Nachfolgeplanung und die Entwicklung von Führungspersönlichkeiten, Teams, Organisationen und Unternehmenskulturen. Die mehr als 600 Beraterinnen und Berater von Egon Zehnder International arbeiten in 36 Ländern branchen- und länderübergreifend zusammen und nutzen die Stärken und Kompetenzen aller Kolleginnen und Kollegen für ihre tagtägliche Arbeit.

