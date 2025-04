ESTHER BECK Public Relations

Wiedereröffnung des Campus Hotel Hertenstein: Modernisierung trifft auf Design

Am 17. April öffnet das Campus Hotel Hertenstein nach umfassenden Renovierungsarbeiten erneut seine Türen. Eingebettet in die idyllische Landschaft der Halbinsel Hertenstein am Vierwaldstättersee präsentiert sich das Hotel nach der Modernisierung in neuem Glanz und verbindet zeitgemässe Funktionalität mit stilvollem Design. Insgesamt wurden rund 3,5 Millionen Schweizer Franken investiert.

Thematisch gestaltete Zimmer mit moderner Ausstattung und Klimatisierung

Die 62 Hotelzimmer wurden thematisch den Regionen Skandinavien, Mediterran, Atlantik und Kalifornien gewidmet. Jede Etage reflektiert die Architektur sowie das Ambiente der jeweiligen Region. Die Gestaltung der Zimmer kombiniert eine klare und zurückhaltende Farbpalette aus Blau, Braun, Grau und Weiss mit hochwertigen Materialien. Ein Schlafbereich mit Bett und Arbeitsbereich sowie eine mit einer Wand abgetrennten separaten Sitzecke prägen die Raumaufteilung. Das Design wird durch indirekte Beleuchtung und edle Fischgrät-Holzböden ergänzt, die den Zimmern eine einladende Wärme und Behaglichkeit verleihen. Verantwortlich für das Design und die Umsetzung waren Simić Schaudt Architekten AG aus Altdorf UR. Neu sind sämtliche Zimmer klimatisiert.

Modernes Flair für «Il Ristorante»

Auch das hoteleigene, öffentliche Restaurant Il Ristorante wurde im Zuge der Umgestaltung erneuert. Es präsentiert sich in einem neuen Interieur und bietet Raum für kulinarische Erlebnisse. «Das Design des Restaurants wurde angepasst, sodass es in das Gesamtkonzept des Hotels eingebunden ist und eine Verbindung zwischen Funktionalität und Ästhetik schafft», erläutert Tim Moitzi, Managing Director des Campus Hotel Hertenstein.

Modernisierte Seminarräume und klimatisierter Komfort für Veranstaltungen

Zusätzlich wurden die Seminarräume des Hotels modernisiert. Dabei lag das Augenmerk auf technischer Erneuerung sowie einer optimierten Gestaltung, die eine flexible Nutzung ermöglicht. Insgesamt stehen zwölf lichtdurchflutete Seminar- und Veranstaltungsräume sowie ein Festsaal mit Seeblick zur Verfügung. «Das Campus Hotel Hertenstein erfüllt nun die Standards eines vollständig klimatisierten Hauses. Durch den Einsatz moderner technischer Systeme wird ein Betrieb sichergestellt, der den Ansprüchen an Komfort und Energieeffizienz gerecht wird», fasst Tim Moitzi zusammen.

Mit der umfangreichen Neugestaltung zeigt sich das Campus Hotel Hertenstein als zeitgemässer Ort für Gäste, die eine Verbindung aus durchdachtem Design, moderner Ausstattung und einer einmaligen Lage am Vierwaldstättersee suchen. «Die Kombination aus thematisierten Zimmern, modernisierten öffentlichen Räumen sowie verbesserten klimatischen Bedingungen bietet beste Voraussetzungen für Aufenthalte, Tagungen und Veranstaltungen aller Art», freut sich Tim Moitzi.

Campus Hotel Hertenstein

Auf der Halbinsel Hertenstein am Vierwaldstädtersee, wo einst Monarchen und Künstler nächtigten, steht heute das moderne Campus Hotel Hertenstein. Für rund 87 Millionen Franken wurde der Hotelkomplex totalsaniert und im Jahr 2013 wiedereröffnet. 62 Designzimmer, 26 Studios und Appartements und ein 30‘000 m² grosser Umschwung mit Schiffsteg und Privatstrand gehören ebenfalls dazu. Ein moderner Seminarkomplex mit zwölf lichtdurchfluteten Seminar- und Eventräumen mit neuester Technik und einem grossen Festsaal mit 170 Plätzen und einmaliger Seesicht, bietet beste Voraussetzungen für Tagungen und Festivitäten jeglicher Art und Grösse. Das Restaurant Il Ristorante bietet mediterrane Gerichte, an der Schiffsanlegestelle vor dem Hotel befindet sich das Selbstbedienungscafé Vienna mit Terrasse und serviert schweizerische und österreichische Köstlichkeiten. Zurückhaltend hinter dem Hotel befindet sich das «Campus Dorf Hertenstein». Kernstück ist das Zentrum Cereneo, eine moderne Klinik für Neurorehabilitation. Auf der Hügelkuppe befinden sich zudem fünf kleinere Neubauten mit Mietwohnungen sowie Studios und Appartements für Langzeitgäste.

Di e Puehringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau, Schweiz sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

