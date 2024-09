Sunny Cars

Ab in den goldenen Herbst

Beliebte Reiseziele und Preisunterschiede für die Sommer-Verlängerung

München (ots)

Bye bye summer: Für viele geht es in den Herbstferien noch einmal in Richtung Süden, um dem eintreffenden Herbst hierzulande ein letztes Mal zu entfliehen. Egal ob an der spanischen Costa del Sol entlang cruisen, an schneeweißen Häusern in Griechenland die mediterrane Luft einatmen oder fernab in den USA den ultimativen Roadtrip erfahren - ein Mietwagen bietet die idealen Voraussetzungen für Erkundungstouren im eigenen Tempo. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt eine detaillierte Übersicht der beliebtesten Herbstferien-Destinationen und deren aktuelle Preise.

September als beliebtester Anmietungsmonat

Auch wenn die absolute Hochsaison bereits vorbei ist, bleibt die Reisefreudigkeit bestehen. Der September erfreut sich dabei einer besonders hohen Beliebtheit für Ferien-Mietwagen. "Der September ist traditionell einer unserer stärksten Monate im Jahr. Reisenden, die zu dieser Zeit unterwegs sind, ist maximale Flexibilität am Ferienort wichtig", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Seit 2023 liegen die Buchungszahlen jahresübergreifend konstant über den Werten aus den Jahren vor der Pandemie.

Preisentwicklungen beim Mietwagen

Trotz der Beliebtheit, im September noch einmal den Sommer zu verlängern, bleiben die Preise moderat und liegen unter den Durchschnittswerten, die im Sommer vorherrschen. Die Preise reagieren grundsätzlich auf die vorhandene Nachfrage. Seit Corona kann das Angebot die Nachfrage bedienen, was eine stabile Preisentwicklung mit sich führt. Allerdings lässt sich beobachten, dass die Durchschnittspreise derzeit noch über der Vor-Corona-Phase liegen. Wie hoch die Preisdifferenz genau sein wird, lässt sich Anfang des kommenden Monats detailliert auswerten.

Mediterrane Mittelmeerträume oder life on the highway: Beliebte Ziele bei Mietwagenreisenden

Wie schon in den Sommermonaten und im Vergleichszeitraum von 2023, liegen die beliebtesten Destinationen nur wenige Flugstunden von Mitteleuropa entfernt - mit einer Ausnahme. Neben den klassischen Sonnenzielen in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland mit vielfältiger Kultur und traumhaften Stränden, zieht es viele Reisende für einen aufregenden Autotrip in die USA, Indian Summer inklusive. Egal ob mediterranes Klima und eine gute Infrastruktur oder das Erlebnis ultimativer Freiheit, der Mietwagen stellt für viele ein absolutes Muss für die Reise im Herbst dar.

Die Top Destinationen im Preisvergleich

Spanien

Auf dem spanischen Festland freuen sich Mietwagenbuchende über günstigere Preise als noch im Herbst des vergangenen Jahres. Mit Mietwagenkosten für etwa 245 Euro, liegen die Preise knapp 20 Euro unter den Werten von 2023. Auf der Sonneninsel Mallorca fallen für einen einwöchigen Mietwagenurlaub 329 Euro an, auf Ibiza hingegen etwa 300 Euro.

Portugal

Trotz konstant hoher Buchungszahlen, bleiben die Preise in Portugal unter den Durchschnittspreisen des spanischen Nachbarn. Für 228 Euro cruisen Reisende von Lissabon, über Porto und an der schönen Küste in Richtung Algarve und treffen auf ihrem Weg auf die wilde Atlantikküste und die reiche Kultur Portugals.

Verglichen mit 2023 sparen Reisende bei einer Buchung über 40 Euro. Ausreißer stellt die Insel Madeira dar, dort fallen Kosten in Höhe von rund 360 Euro für eine Woche Mietwagenurlaub an.

Italien

Im beliebten Reiseland Italien sanken die Preise für einen Mietwagen in einem ähnlichen Spektrum, wie in Portugal: Reisende zahlen für eine einwöchige Buchung diesen Herbst etwa 310 Euro, im vergangenen Jahr waren es noch rund 350 Euro. Auf Sizilien müssen Reisende etwas tiefer in die Tasche greifen, dort kosten Mietwagen in diesem Zeitraum etwa 325 Euro.

Griechenland

Den deutlichsten Preisunterschied lässt sich bei einer Anmietung im griechischen Athen erkennen: Über 150 Euro weniger Kosten fallen für eine Woche Mietwagen-Urlaub auf dem Festland an. Waren es 2023 noch stolze 340 Euro, pendelten sich in diesem Herbst pendelten die Mietkosten bei moderaten 185 Euro ein. Auch die beliebten Ferieninseln Korfu (242 Euro) und Mykonos (255 Euro) bleiben unter dem Vorjahresniveau.

USA

In Los Angeles, der Stadt der Engel, erhalten Buchende einen Ferienwagen für einen Roadtrip an der US-Westküste für etwa 340 Euro, ein deutlich günstigerer Wert als 2023, als ein Mietwagen für noch rund 470 Euro verfügbar war. In südlicheren Gefilden lassen sich ähnliche Preise beobachten: In Houston (Texas) schlagen knapp 320 Euro zu Buche, in Miami (Florida) werden die 400 Euro geknackt.

Tagesraten im Vergleich

Unter den beliebtesten Mietwagen-Destinationen sind die Tagesraten in den USA mit durchschnittlich 50 Euro am höchsten, erreichen jedoch nicht den Wert aus dem vergangenen Jahr, der bei über 90 Euro in dieser Jahreszeit betrug. In Europa kommen Buchende in Griechenland am günstigsten weg, dort sind es im Herbst durchschnittlich 32 Euro Mietkosten pro Tag. Deutlich teurer sind Ferienwagen auf Madeira (51 Euro), Ibiza (47 Euro) und Sizilien (46 Euro). Auf dem spanischen, portugiesischen und italienischen Festland pendeln sich Tagessätze zwischen 32 Euro (Portugal) und 44 Euro (Italien) ein.

Über Sunny Cars:

Sunny Cars ist der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter. Rund 160 Mitarbeitende ermöglichen von den verschiedenen Sunny Cars-Standorten aus den Kundinnen und Kunden einzigartige Reiseerlebnisse in über 120 Länder weltweit. Der Service-Champion bietet mit der Rundum-Sorglos-Garantie eines der umfangreichsten Inklusive-Pakete auf dem Markt an. Dank der kostenlosen Stornierung können Mietwagen-Buchungen bei Sunny Cars bis kurz vor Anmietung widerrufen werden, die Zahlungen werden schnell und in voller Höhe erstattet.

Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind über jedes stationäre oder Online-Reisebüro, über die Webseite sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 zu buchen.