ESTHER BECK Public Relations

Park Hotel Vitznau, Palais Coburg und Urs Langenegger mit renommierten Auszeichnungen geehrt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Das Fünfsterne-Deluxe Hotel Park Hotel Vitznau am Vierwaldstättersee wurde von der Jury der «101 besten Hotels» zum Luxury Lake Side Resort of the Year ausgezeichnet. Darüber hinaus belegte das Park Hotel Vitznau den dritten Platz in der Kategorie Luxury Leisure Hotels, womit es als eines der drei besten Ferienhotels gewürdigt wurde. Als weiterer Erfolg für die Gruppe wurde das Palais Coburg in Wien in der Kategorie Luxury City Palais ausgezeichnet. Parallel dazu erhielt Urs Langenegger, CEO der Hospitality Vision Lake Lucerne AG, die Auszeichnung Iconic Hotelier of the Year. Diese Anerkennungen rücken besondere Leistungen in der Hotellerie in den Fokus und reflektieren wegweisende Entwicklungen der Branche.

Das Park Hotel Vitznau beeindruckt seit Jahren mit seiner einmaligen Verbindung aus historischem Charme und modernem Luxus. Mit 48 individuell gestalteten Residenzen und Suiten, erstklassigen Gastronomieangeboten – darunter das prämierte Fine-Dining-Restaurant focus ATELIER – und seinem exklusiven Weinkeller zählt das Haus zu den herausragenden Luxushotels Europas.

Die aktuelle Doppelauszeichnung als Luxury Lake Side Resort of the Year und der dritte Platz bei den Luxury Leisure Hotels unterstreichen einmal mehr die überragende Qualität und den internationalen Ruf des Hauses.

Das Palais Coburg in Wien, ein weiteres Juwel der Hospitality Vision Lake Lucerne AG, erhielt ebenfalls eine bedeutende Auszeichnung. Als Luxury City Palais wurde der historische Stadtpalast gewürdigt, der nicht nur durch seine klassizistische Architektur, sondern auch durch sein Spitzenangebot im Bereich Kulinarik, Veranstaltungen und Gastfreundschaft begeistert.

Urs Langenegger, CEO der Hospitality Vision Lake Lucerne AG, wurde parallel von der Jury zum Iconic Hotelier of the Year gewählt. Damit wurde seine herausragende Führungsqualität und sein innovativer Ansatz in der Hotellerie gewürdigt. Unter seiner Leitung gehören vier renommierte Häuser zur Gruppe, darunter das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel Das Morgen und das Campus Hotel Hertenstein in der Schweiz sowie das Palais Coburg in Wien.

«Diese dreifache Auszeichnung erfüllt uns mit Freude und Stolz», erklärt Urs Langenegger. «Die Anerkennung unserer Hotels sowie der persönliche Titel geben uns Ansporn, unsere Standards weiterhin auf höchstem Niveau zu halten und unsere Gäste mit einzigartigen Erlebnissen zu begeistern. Mein besonderer Dank gilt den Teams vor Ort, die diese Erfolge durch ihren Einsatz und ihre Leidenschaft möglich machen.»

Mit diesen Ehrungen wird nicht nur die Spitzenstellung des Park Hotel Vitznau und des Palais Coburg bestätigt, sondern auch die Innovationskraft und Führungsstärke, die Urs Langenegger und sein Team auszeichnen.

Hinweise an die Redaktionen:

Urs Langenegger

Als CEO der Hospitality Visions Lake Lucerne AG ist er für vier profilierte Häuser am Vierwaldstättersee und in Wien verantwortlich. Zudem sitzt der ausgebildete Hotelier im Vorstand der Swiss Deluxe Hotels, einer exklusiven Vereinigung von 39 Spitzenhäusern. Zwar stammt er aus dem Toggenburg, was auch heute noch zu hören ist. Aber sein ganzes Berufsleben hat der 54-Jährige in Luzern und am Vierwaldstättersee verbracht.

In Luzern absolvierte Urs Langenegger von 1991 bis 1996 die Hotelfachschule. Danach wirkte er während fünf Jahren im Grand Hotel National et Résidences an der Luzerner Seepromenade als Sales- und Marketingdirektor, später als Vizedirektor. 2001 wechselte Langenegger in die Luzerner Neustadt, wo er Mitglied der Geschäftsleitung im THE HOTEL wurde. 2011 übernahm Urs Langenegger die Führung des Fünfsterne-Deluxe-Hauses Park Hotel Vitznau, ein weisses, über 120 Jahre altes Märchenschloss am Fuss der Rigi mit einem weitläufigen Garten direkt am See, bis er 2023 als CEO für die vier Häuser der Gruppe berufen wurde.

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (18 Punkte Gault&Millau, zwei Michelin-Sterne), das Grill Restaurant & Seeterrasse (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsterne-Hotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Die Puehringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Park Hotel Vitznau

Campus Hotel Hertenstein

DAS MORGEN

Hospitality Visions Lake Lucerne AG

Für weitere Informationen:

Urs Langenegger, CEO Hospitality Visions Lake Lucerne AG Telefon direkt +41 41 399 60 01 Mail: u.langenegger@hvll.ch www.hvll.ch

Medienkontakt Schweiz, Deutschland und Österreich ESTHER BECK Public Relations Bim Zytglogge 1 3011 Bern (Schweiz) Telefon +41 31 961 50 14