Sonnenalp Resort, Allgäu: Kulinarisches Highlight – Château Lafite Rothschild-Dinner in der «Silberdistel»

Das renommierte Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu lädt zu einem exklusiven kulinarischen Erlebnis im Gourmetrestaurant Silberdistel ein. Am 21. Juni 2025 wird ein 6-Gang-Abendessen mit erlesener Weinbegleitung aus dem Hause Château Lafite Rothschild serviert.

Weinerlebnis mit Château Lafite Rothschild

Die Gäste erwartet eine exquisite Reise durch raffinierte Geschmackskompositionen, kreiert von Chefkoch Florian Wagenbach und seinem Team. Jeder Gang wird begleitet von erlesenen Weinen von Château Lafite Rothschild, einem der fünf Premier Cru Classés aus Bordeaux.

Darunter sind Weine, wie der 2009 Château L’Evangile aus Pomerol, ein 1998 Château Lafite Rothschild aus Pauillac sowie ein 2003 und 2008 Château Lafite Rothschild aus Pauillac (2009 Château L’Evangile und 2003 Château Lafite Rothschild: 100 Robert Parker Punkte) und weitere.

Die Veranstaltung kam durch langjährige Verbindungen von Sommelière Alexandra Georgiev zustande: «Es ist eine einmalige Gelegenheit, die perfekte Symbiose aus Spitzenküche und weltbekannten Weinen zu geniessen. Wir freuen uns sehr, unseren Gästen solch ein exklusives und unvergessliches Highlight bieten zu können.»

Der Chef an der Spitze im Gourmetrestaurant Silberdistel, ausgezeichnet mit 16 Punkten Gault&Millau sowie einem Michelin-Stern, ist Florian Wagenbach: «Die Verbindung zwischen erstklassiger Gastronomie und hochwertigem Wein ist für uns von zentraler Bedeutung. Unser Ziel ist es stets, unseren Gästen nicht nur exklusive Gerichte anzubieten, sondern sie auf eine Reise durch Geschmack und Aromen zu entführen.»

Preise und Reservation: 6-Gang-Abendessen CHF 637.– / € 680.– pro Person inklusive Weinbegleitung, Aperitif, Wasser und Kaffee. Reservationen sind online möglich.

Die Gelegenheit, den Winzerabend am 21. Juni 2025 mit einem verlängerten Wochenende zu verbinden, bietet sich an. Zum Preis für drei Nächte ab CHF 1'437.– / € 1'496.– pro Person im Einzelzimmer inklusive Château Lafite Rothschild-Dinner oder ab CHF 1'841.– / € 1'916.– pro Person im Deluxe-Doppelzimmer inklusive Château Lafite Rothschild-Dinner. Inbegriffen sind:

- Exklusives 6- Gang-Dinner mit Château Lafite Rothschild

- Deluxe-Halbpension

- Reichhaltiges Frühstücksbuffet und 6-Gang-Abendmenü

- Nutzung der 20.000 m² grossen Wellness-Welt

- Tägliche Fitness- und Entspannungskurse

- Ermässigtes Greenfee auf unseren Golfplätzen

- und vieles mehr

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

