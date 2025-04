ESTHER BECK Public Relations

Sonnenalp Resort ausgezeichnet als bestes «Luxury Family Resort» in Deutschland, Schweiz, Österreich und Südtirol

Das renommierte Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp wurde als bestes «Luxury Family Resort» in Deutschland, Schweiz, Österreich und Südtirol ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt das kontinuierliche Engagement des Resorts, Familien herausragende Aufenthalte mit besonderen Angeboten und unvergesslichen Erlebnissen zu bieten.

«Wir sind sehr glücklich, diese bemerkenswerte Auszeichnung zu erhalten», erklärt Michael Fässler, der das Resort gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria in vierter Generation führt. «Sie ist eine Würdigung für unsere Philosophie, Luxus und Familienfreundlichkeit auf höchstem Niveau zu vereinen. Vor allem aber ist sie eine Anerkennung der herausragenden Arbeit unseres gesamten Teams.»

Anna-Maria Fässler ergänzt: «Das Sonnenalp Resort steht für gelebte Werte, erstklassigen Service und einmalige Erlebnisse für die ganze Familie. Diese Auszeichnung bestätigt uns, diesem Weg treu zu bleiben und unsere Gäste weiterhin mit Herzlichkeit und Spitzenqualität zu begeistern.»

Die Jury der «die 101 besten Hotels» hob insbesondere die umfassende Infrastruktur und die einzigartige Verbindung von Tradition und Modernität hervor, welche die «Sonnenalp» seit über 100 Jahren prägen. Von luxuriösen Unterkünften bis hin zu spezialisierten Angeboten für Familien und Kinder – das Resort setzt als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie immer wieder neue Massstäbe.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf . Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

