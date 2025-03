ESTHER BECK Public Relations

Park Hotel Vitznau: Ein neues Kapitel für Felix Kattchin – Abschied vom Grill Restaurant Seeterrasse

Felix Kattchin, Küchenchef des Grill Restaurants Seeterrasse im Park Hotel Vitznau, ausgezeichnet mit 15 Gault&Millau-Punkten, wird das Fünfsterne-Deluxe-Hotel per Ende Mai 2025 verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Seit 2017 prägte der gebürtige Berliner und Fleischsommelier Felix Kattchin das Grill Restaurant Seeterrasse mit seiner Feuerkunst und seinem kulinarischen Können. Angefangen als Chef de Partie, hat er sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dies unterstreicht die Philosophie der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, zu welcher das Park Hotel Vitznau gehört, Talente zu fördern und Raum für persönliche und berufliche Entwicklung zu schaffen.

«Ich bin unglaublich stolz auf die Entwicklung, die Felix in der Zeit bei uns gemacht hat – es war eine sehr intensive gemeinsame Zeit», betont Executive Chef Christian Nickel. «Durch unseren Fokus auf Feuer und Holzkohle haben wir in den vergangenen Jahren unverwechselbare kulinarische Erlebnisse geschaffen.»

Mathias Rohner, Managing Director des Park Hotel Vitznau, bedankt sich herzlich bei Felix Kattchin für sein herausragendes Engagement und sein Schaffen. «Felix Kattchin hat die Bekanntheit des Grill Restaurants mit seinem Engagement und Kreativität nachhaltig geprägt. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg und freuen uns, mit ihm ein Stück Erfolgsgeschichte geteilt zu haben.»

Executive Chef Christian Nickel setzt auf Nachwuchsförderung

Die kulinarische Verantwortung des Grill Restaurants Seeterrasse bleibt weiterhin in den Händen von Executive Chef Christian Nickel, der auch in Zukunft talentierten Nachwuchskräften Raum für Entwicklung geben möchte. «Drei erfahrene Sous Chefs, allen voran Patrick Rohrmoser, der seit vier Jahren im Haus ist und die Wünsche der Gäste bestens kennt, übernehmen dabei wichtige Aufgaben. Grosse Pièces, gereiftes Fleisch und ganze Fische bleiben zentrale Elemente des kulinarischen Konzepts, gestützt durch ein erstklassiges Netzwerk exklusiver Partner und Lieferanten», hält Christian Nickel fest.

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (18 Punkte Gault&Millau, zwei Michelin-Sterne), das Grill Restaurant & Seeterrasse (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsterne-Hotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für Reservationen und Anfragen PARK HOTEL VITZNAU Seestrasse 18 6354 Vitznau (Schweiz)

Telefon +41 41 399 60 60 Mail: info@parkhotel-vitznau.ch Web: www.parkhotel-vitznau.ch

Medienkontakt Schweiz, Deutschland, Österreich

Esther Beck ESTHER BECK PR Telefon +41 31 961 50 14 Mail: esther.beck@estherbeck.ch Web: www.estherbeck.ch