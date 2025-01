CGTN

CGTN: Frühlingsfest-Gala 2025: eine herzerwärmende Feier der Menschlichkeit und des kulturellen Erbes

Peking (ots/PRNewswire)

Die diesjährige Frühlingsfest-Gala, eine jährliche Feier, die von der China Media Group produziert und ausgestrahlt wird, begann am Dienstag, dem Vorabend des chinesischen Neujahrs, als die Chinesen weltweit das Frühlingsfest begingen, das wichtigste chinesische Fest, in dessen Mittelpunkt die Familienzusammenführung steht.

Die unter dem Namen „Chunwan" bekannte Gala, die erste seit der Aufnahme des chinesischen Frühlingsfestes in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO, hat nicht nur ihre Tradition als Pflichtveranstaltung für chinesische Familien am chinesischen Neujahrsabend seit 1983 fortgesetzt, sondern auch neue Maßstäbe bei der Darstellung der menschlichen Wärme und des kulturellen Erbes gesetzt.

Die Gala bot eine bunte Mischung aus Musik, Comedy und traditionellen Künsten wie Oper und Kampfsport bis hin zu spektakulären Darbietungen wie Zauberei und Akrobatik. Es war auch das vierte Jahr, in dem die Zuschauer die Gala auf vertikalen Bildschirmen verfolgen konnten. Das für Mobiltelefone optimierte vertikale Format der Gala hat sich als besonders beliebt erwiesen. In den drei vorangegangenen Jahren wurden 130 Millionen, 190 Millionen bzw. 420 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Eine Zusammenkunft mit Herz und Seele

Die diesjährige Gala legte einen stärkeren Schwerpunkt auf die Würdigung des Lebens und der Beiträge der einfachen Leute und verkörperte damit noch stärker die Idee der „Frühlingsfest-Gala des Volkes".

Von einfachen Polizisten und Bahnmitarbeitern bis hin zu Erben des immateriellen Kulturerbes und berühmten Internet-Persönlichkeiten waren Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eingeladen, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen und die Programme der Gala vorzustellen.

Bei der Gala wurde auch zum ersten Mal eine barrierefreie Übertragung für seh- und hörbehinderte Zuschauer eingeführt, bei der virtuelle Augmented Reality (AR)-Technologie und KI-Spracherkennung eingesetzt wurden, um ihnen ein inklusives Erlebnis zu bieten.

Durch AR-Effekte unterstützte Gebärdensprachdolmetscher und Audiobeschreibungen der Darbietungen sorgten dafür, dass jeder in den Genuss der Feierlichkeiten kommen konnte, was die Rolle der Gala als Fest für alle weiter festigte.

Feierlichkeiten als Brückenschlag zwischen den Kulturen

Als erste Frühlingsfest-Gala nach der Anerkennung durch die UNESCO stand die Ausgabe 2025 ganz im Zeichen der Vorstellung des immateriellen Kulturerbes Chinas.

Das visuelle Eröffnungsspektakel „Welcoming Fortune" kombinierte modernste Technologien wie AR, interaktive Bildschirme und 3D mit bloßem Auge, um traditionelle chinesische Neujahrsbräuche und kulturelle Elemente aus dem ganzen Land zu zeigen.

Von der lebendigen Kunst des Papierschneidens über die Kupfergravur bis hin zu den „Eisenblumen", einer Volkskunstvorführung, bei der geschmolzenes Eisen in die Luft gegossen wird, um einen Feuerwerkseffekt zu erzeugen, war jede Darbietung ein Zeugnis für den Reichtum und die Vielfalt des immateriellen chinesischen Kulturerbes.

Ein weiteres herausragendes Programm war „The Pillars and Beams" (Die Säulen und Balken), eine Gesangs- und Tanznummer ganz im Zeichen von Pekings Zentralachse, die 2024 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde.

Moderne digitale Kunst wurde auch eingesetzt, um den Betrachtern die Strukturen der alten chinesischen Architektur im Detail zu zeigen und so ein hautnahes Erleben der exzellenten traditionellen chinesischen Kultur zu ermöglichen.

Die Gala ist nicht nur ein inländisches Phänomen, sondern auch ein globales Ereignis, zu dem Menschen aus aller Welt eingeladen werden, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Evan Kyle, ein junger Amerikaner, der China ein Fotoalbum aus dem Zweiten Weltkrieg gespendet hat, wurde zu der Gala eingeladen. Auch ausländische Musiker und Sänger traten während der Gala auf. Unter anderem sang die amerikanische Rockband OneRepublic ihren Hit „Counting Stars". Chinesische und peruanische Sängerinnen und Sänger sangen „Condor und Lanhuahua", eine Kombination aus „Lan Huahua", einem beliebten Volkslied aus Nord-Shaanxi in China, und „El Condor Pasa", einem peruanischen Volkslied.

Über CGTN und seine mehrsprachigen Plattformen erreichte die diesjährige Gala Zuschauer in über 200 Ländern und Regionen.

Mit Live-Übertragungen in englischer, spanischer, französischer, arabischer und russischer Sprache und der Berichterstattung von mehr als 2.900 Medien auf der ganzen Welt dient die Gala weiterhin als kulturelle Brücke, die Menschen auf der ganzen Welt verbindet.

Mehr als 70 Länder und Regionen beteiligen sich aktiv an der Snake Year Dance Fun Challenge, die von CGTN zur Feier des Jahres der Schlange ins Leben gerufen wurde. CGTN veranstaltet außerdem am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes das Frühlingsfest-Spezial „Super Night", bei dem den Zuschauern weltweit in mehreren Sprachen großartige Programme zur Förderung des kulturellen Austauschs präsentiert werden.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://news.cgtn.com/news/2025-01-28/2025-Spring-Festival-Gala-A-toast-to-humanity-and-cultural-heritage-1AxjvW3Y9eE/p.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-fruhlingsfest-gala-2025-eine-herzerwarmende-feier-der-menschlichkeit-und-des-kulturellen-erbes-302363586.html