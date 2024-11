ESTHER BECK Public Relations

Rundum-Erneuerung im Campus Hotel Hertenstein: Modernes Design trifft auf höchsten Komfort

Das Campus Hotel Hertenstein schliesst über die Wintermonate, um umfangreiche Renovierungsarbeiten in den öffentlichen Bereichen sowie eine Neugestaltung der Zimmer durchzuführen. Das Café Vienna sowie die 26 Studios und Appartements im Campus Dorf Hertenstein bleiben geöffnet. Die Wiedereröffnung des Hotels ist für den 17. April 2025 geplant.

Die umfassenden Renovationen umfassen die Erneuerung der Zimmer, die Neugestaltung der Lobby und des Restaurants Il Ristorante. Das beliebte Café Vienna an der Schiffsanlegestelle vor dem Hotel mit Terrasse bleibt weiterhin geöffnet. Auch die preisgekrönten Studios und Appartements, die 2020 hinter dem Campus Hotel eröffnet wurden, sind weiterhin buchbar. Darüber hinaus wird das Hotel, das sich auf Seminare und Hochzeiten spezialisiert hat, seine technische Ausstattung modernisieren. Ziel ist es, als vollständig klimatisiertes Hotel zu erstrahlen, das den neuesten technischen und ökologischen Standards entspricht.

«Mit grosser Vorfreude blicken wir der Wiedereröffnung entgegen und können es kaum erwarten, unsere Gäste in einem neu gestalteten und zeitgemässen Ambiente zu begrüssen,» erklärt Tim Moitzi, Managing Director des Campus Hotel Hertenstein und sagt weiter: «Unsere Modernisierungen unterstreichen unser Engagement, ein erstklassiges Umfeld für Seminare und Veranstaltungen zu bieten und gleichzeitig den Komfort und die Zufriedenheit unserer Gäste zu maximieren.»

Campus Hotel Hertenstein

Auf der Halbinsel Hertenstein am Vierwaldstädtersee, wo einst Monarchen und Künstler nächtigten, steht heute das moderne Campus Hotel Hertenstein. Für rund 87 Millionen Franken wurde der Hotelkomplex totalsaniert und im Jahr 2013 wiedereröffnet. 62 Designzimmer, 26 Studios und Appartements und ein 30‘000 m2 grosser Umschwung mit Schiffsteg und Privatstrand gehören ebenfalls dazu. Ein moderner Seminarkomplex mit zwölf lichtdurchfluteten Seminar- und Eventräumen mit neuester Technik und einem grossen Festsaal mit 170 Plätzen und einmaliger Seesicht, bietet beste Voraussetzungen für Tagungen und Festivitäten jeglicher Art und Grösse. Das Restaurant Hertenstein bietet italienische Spezialitäten, an der Schiffsanlegestelle vor dem Hotel befindet sich das Selbstbedienungscafé Vienna mit Terrasse und serviert schweizerische und österreichische Köstlichkeiten. Zurückhaltend hinter dem Hotel befindet sich das «Campus Dorf Hertenstein». Kernstück ist das Zentrum Cereneo, eine moderne Klinik für Neurorehabilitation. Auf der Hügelkuppe befinden sich zudem fünf kleinere Neubauten mit Mietwohnungen sowie Studios und Appartements für Langzeitgäste.

Di e Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau, Schweiz sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

