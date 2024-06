Suter Inox AG

Suter Inox AG präsentiert die Neuheiten im Bereich Massanfertigung

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Schweizer Handwerk für die Küche: Massarbeit aus Edelstahl. Das Material, das Küchenträume wahr werden lässt.

Wir freuen uns, Ihnen mit der Xrange Black einen charismatischen Neuzugang im Bereich Massanfertigung vorzustellen. Ebenfalls neu zu unserem Portfolio gesellt sich Breitband Varix, die wirtschaftliche Variante mit besonderer Kantenführung.

Qualität, die man sieht und spürt. Von der Küchenabdeckung mit integriertem Wasserzentrum über Rückwände bis hin zu komplexen Formen setzt die Suter Inox AG alles daran, die Visionen der Kunden wahr werden zu lassen. Mit viel handwerklichem Geschick und der Passion für den Werkstoff Edelstahl entstehen unverwechselbare Einzelstücke von herausragender Qualität.

Faszination Edelstahl

Das Material Edelstahl hat viele Gesichter und sorgt für grenzenlose Freiheit bei der Raumgestaltung. Seine hygienischen und funktionalen Vorzüge sind legendär. Und seine unschlagbare Ästhetik im Zusammenspiel mit anderen Materialien verleiht jeder Küche individuelle Klasse. Die kompromisslose Umsetzung individueller Kundenwünsche ist die schönste Herausforderung für unsere Edelstahl-Manufaktur. Die in Schinznach-Bad hergestellten Edelstahl-Massanfertigungen sind Schmuckstücke, die höchste Schweizer Qualitätsmassstäbe erfüllen.

Die Vorteile von Edelstahl

Edelstahl ist als Werkstoff für die Kücheneinrichtung unübertroffen. Zahlreiche funktionale und hygienische Vorteile ergänzen sinnvoll seine zeitlose Eleganz. Durch seine robuste und weitgehend korrosionsbeständige Beschaffenheit ist Edelstahl ein langlebiger und somit nachhaltiger Werkstoff, der sich zu 100% recyceln lässt. Die porenfreie Oberfläche lässt Bakterien keine Überlebenschance und ist zudem einfach in der Pflege und Reinigung. Dies bestätigen ebenfalls bakteriologische Untersuchungen, die einen klaren Vorteil gegenüber anderen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Stein etc. bestätigen.

Der Feinschliff macht den Unterschied

Schliff und Finish bestimmen den individuellen Charakter jeder Edelstahl-Abdeckung, die in aufwändiger Handarbeit gefertigt wird. Das Oberflächenfinish beeinflusst die Reflexionsintensität und ermöglicht einen sanften Spiegeleffekt, der die Farben der Umgebung aufnimmt. Dies macht Edelstahl vielseitig kombinierbar mit Materialien wie Holz, Stein, Glas, Beton, Aluminium und anderen Baustoffen. Neben dem Feinschliff fertigen wir auch individuelle Küchenformen nach Kundenwunsch. In unserer hauseigenen Edelstahl-Manufaktur vereinen sich Leidenschaft und Kompetenz. BlackRange und IceDesign™ sind echte Unikate, bei denen der einzigartige Rohstahl selbst ausgewählt werden kann. Die Massanfertigungen von Suter sind in den Oberflächen « Standard», « Decor» oder « Spezial» erhältlich. Bei Letzterer überzeugen die Linien IceDesign™, Xrange, Polar- oder Used-Look sowie die edle Trend-Linie BlackRange mit ihren individuellen Strukturen.

Xrange Black - spektakulärer Schliff im Schwarz-Silber-Look

Die Xrange Black ist die neuste Ausführung der ästhetischen Xrange-Serie. Die charismatische, im Kreuz geschliffene Oberfläche enthüllt eine besonders elegante Struktur. Durch die feinfühlige Verarbeitung und die perfektionierte Schleiftechnik lassen sich dem Edelstahl Nuancen entlocken, die mit spannenden Lichtreflexen spielen und den besonderen Charakter dieser Oberfläche unterstreichen. Die so im Material aktivierten Spektralfarben altern nicht und sind lichtbeständig. Zudem bleibt das Material Edelstahl durch diese Verarbeitung besonders gut erkennbar. Dank der geraden Linien verliert die Spezialoberfläche nicht an Ruhe und wird so durch ihre besondere Ausstrahlung zum dekorativen Mittelpunkt jedes modernen Küchenkonzepts. Die Xrange Black ist mit der sTec-Antifingerprint-Beschichtung erhältlich.

Breitband Varix – eine wirtschaftliche Variante mit besonderer Kantenführung

Eine neue Variation des Breitband-Finish ist Breitband Varix. Diese wirtschaftliche Variante kann mit vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten kombiniert werden und eignet sich hervorragend für den Objektbau. Dies nicht zuletzt, da sich die Oberfläche zu jeder Zeit an Ort und Stelle einfach auffrischen lässt. Der Schleiffaden ist etwas kürzer und verleiht dem Edelstahl damit eine intensivere und spannende Optik. Varix verfügt über eine charakteristische, geradlinige und regelmässige Feinschliffstruktur, was ihr einen matten Look verleiht.

Fingerabdrücke haben keine Chance

sTec ist eine hochwertige Easy-to-Clean- und Antifingerprint-Beschichtung für Edelstahl-Oberflächen. Die farblose und transparente Beschichtung wird durch Wärme auf den Edelstahl aufgetragen und verbindet sich dabei dauerhaft mit der Oberfläche. Die sTec-Beschichtung ist UV-beständig, lebensmittelecht sowie visuell und haptisch unauffällig. Sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und sorgt so für ein hervorragendes Reinigungsverhalten. Flüssigkeiten perlen ab und Fingerabdrücke haben keine Chance. Erhältlich ist sTec für folgende Oberflächen: Xrange Black, Xrange Fineline, Wirbel-Finish, Silk-Look und warmgewalzt.

Über das Unternehmen Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch suter.ch